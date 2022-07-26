Devrilen traktörün altında kalan yaşlı kadın yaşamını yitirdi

YAŞLI KADIN ÖLDÜ

Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Hatice Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda yaralı kurtulan Fatma F., Yeliz Y., Nurdane A. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.