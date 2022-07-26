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    • Yaşam
    • 26.07.2022 15:29
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    • 26.07.2022 15:30
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    Devrilen traktörün altında kalan yaşlı kadın yaşamını yitirdi

    Denizli'nin Kale ilçesinde 3 kızıyla birlikte tarlaya giden yaşlı kadın, devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi. Traktörde bulunan 3 kardeş yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

    Yaşlı kadın traktörün altında can verdi

    Denizli'nin Kale ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 63 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, 2 kızı yaralandı.

    TRAKTÖR DEVRİLDİ
    Kale ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde; 1'i engelli 4 çocuk annesi Hatice Aydın (66), kızları Fatma F., Yeliz Y. ve Nurdane A.'yı yanına alarak 20 ADS 311 plakalı traktörüyle tarlaya gitmek üzere yola çıktı.

    Yaşlı kadının kızı Yeliz Y. idaresindeki traktör, virajlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    YAŞLI KADIN ÖLDÜ
    Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Hatice Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda yaralı kurtulan Fatma F., Yeliz Y., Nurdane A. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

        KARDEŞLER TEDAVİ ALTINDA
        Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından cansız beden morga kaldırıldı. Devrilen traktör kepçe yardımıyla yoldan kaldırılırken, yaralanan 3 kardeşin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        AYAKTA DURAMADILAR
        İşlemlerin ardından Aydın'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına katılan yakınları ise ayakta durmakta güçlük çekti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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