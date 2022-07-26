Devrilen traktörün altında kalan yaşlı kadın yaşamını yitirdi

Denizli'nin Kale ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 63 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, 2 kızı yaralandı.
TRAKTÖR DEVRİLDİ
Kale ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde; 1'i engelli 4 çocuk annesi Hatice Aydın (66), kızları Fatma F., Yeliz Y. ve Nurdane A.'yı yanına alarak 20 ADS 311 plakalı traktörüyle tarlaya gitmek üzere yola çıktı.
Yaşlı kadının kızı Yeliz Y. idaresindeki traktör, virajlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YAŞLI KADIN ÖLDÜ
Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Hatice Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda yaralı kurtulan Fatma F., Yeliz Y., Nurdane A. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.