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    • Yaşam
    • 26.07.2022 10:09
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    • 26.07.2022 10:09
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    Anne ve babasının öldüğü kazada yaralanan Ahsen yaşama tutunamadı

    Bolu'dan Bursa'nın İnegöl ilçesine giden otomobil tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü ve eşi hayatını kaybederken, 4 yaşındaki kızları ağır yaralandı. Ağır yaralanan 4 yaşındaki Ahsen kaldırıldığı hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini yitirdi.

    Minik Ahsen hayata 3 gün tutunabildi

    Bolu'dan Bursa'nın İnegöl ilçesine giderken tıra arkadan çarpan otomobildeki baba ve annenin ölümünün ardından kızları 4 yaşındaki Ahsen de hayatını kaybetti.

    TIR'A ARKADAN ÇARPTI
    Geçtiğimiz cumartesi günü saat 06.00 sıralarında TEM Cankurtaran mevkiinde, Ankara'ya giden Semih Sert idaresindeki 16 F 3901 plakalı otomobil, İbrahim Gümüştekin yönetimindeki 47 ABT 174 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Ekipler, otomobilde sıkışan sürücü Sert'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan eşi Sümeyra Sert ile kızı Ahsen Sert ambulanslarla İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sümeyra Sert de hastanede hayatını kaybetti.

    DOĞUM GÜNÜNDE ÖLDÜ
    Semih Sert'in doğum gününde hayatını kaybettiği belirtildi. Sümeyra Sert'in de kazadan 2 dakika önce sosyal medya hesabından yolculuk videosu paylaştığı görüldü.

    Öte yandan çiftin cenazeleri, İnegöl ilçesine getirildi. İlçedeki bir mobilya firmasının ortaklarından olan Semih Sert ile eşi Sümeyra Sert'in cenazeleri, dün öğle vakti Hacı Yusuf Şahin Camii'nde kılınan namazın ardından Mahmudiye Mezarlığı'na defnedilmişti.

        HAYATA 3 GÜN TUTUNABİLDİ
        4 yaşındaki kızları Ahsen de, anne ve babasının ölümünden 3 gün sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        Haberler Yaşam Anne ve babasının öldüğü kazada yaralanan Ahsen yaşama tutunamadı
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