Anne ve babasının öldüğü kazada yaralanan Ahsen yaşama tutunamadı

HAYATA 3 GÜN TUTUNABİLDİ

4 yaşındaki kızları Ahsen de, anne ve babasının ölümünden 3 gün sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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