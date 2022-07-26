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    • Yaşam
    • 26.07.2022 09:26
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    • 26.07.2022 10:33
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    SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD 4.4 Kandilli 4.6 olarak büyüklüğü açıkladı

    Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 3.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Bazı binalarda çatlakların oluştuğu görüldü. Jandarma ve AFAD ekipleri de mahalleliyle görüşerek, çalışmalarını sürdürdü. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kahramanmaraş’ta korkutan deprem

    Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınlarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Depremin ardından Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Tevekkeli Mahallesi'nde tarama faaliyetlerine başlandı. Şu ana kadar bölgeden herhangi bir olumsuz ihbarın alınmadığı bildirildi.

    Depremin ardından bazı vatandaşların panikle binalardan çıktığı görüldü.

    Bazı binalarda çatlakların oluştuğu görüldü. Jandarma ve AFAD ekipleri de mahalleliyle görüşerek, çalışmalarını sürdürdü.

    Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Rabb'im ülkemizi bütün afetlerden muhafaza buyursun. Hamdolsun olumsuz bir haber almadık. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.


        AFAD 4,4 OLARAK AÇIKLADI
        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 09.11'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınları olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Çevre ilçelerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Yetkililer, ilk belirlemelere göre depremin herhangi bir hasara yol açmadığını bildirdi.

        KANDİLLİ 4,6 OLARAK DUYURDU
        Boğaziçi Üniversitesi Kandili Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü ilçeye bağlı Tekevelli Mahallesi, büyüklüğünü ise 4,6 olarak açıkladı.

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        Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD 4.4 Kandilli 4.6 olarak büyüklüğü açıkladı
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