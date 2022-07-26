SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD 4.4 Kandilli 4.6 olarak büyüklüğü açıkladı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınlarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin ardından Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Tevekkeli Mahallesi'nde tarama faaliyetlerine başlandı. Şu ana kadar bölgeden herhangi bir olumsuz ihbarın alınmadığı bildirildi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Rabb'im ülkemizi bütün afetlerden muhafaza buyursun. Hamdolsun olumsuz bir haber almadık. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.