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    • Yaşam
    • 26.07.2022 13:33
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    • 26.07.2022 13:54
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    Erzurum Oltu'da sünnet olmaktan korkan çocuk ağaca tırmandı! Güçlükle ikna edildi

    Önceki yıllarda sıklıkla duyulan ancak son zamanlarda pek görmediğimiz "sünnet olmaktan kaçtı ağaca tırmandı" haberinin bir örneği Erzurum'da yaşandı. Erzurum'un Oltu ilçesinde sünnet olmaktan korkup ağaca tırmanan Mehmet Bekteş (6), güçlükle ikna edilip hastaneye götürüldü.

    DHA
    Sünnetten kaçtı ağaca tırmandı

    Oltu Belediyesi ile Erzurum Oltulular Dernekler Federasyonu'nca toplu sünnet düzenlendi.

    Oltu Belediyesi Sosyal Tesisleri'ndeki toplu sünnete; 300 çocuk ve ailelerinin yanı sıra Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ile Erzurum Oltulular Dernekler Federasyonu Başkanı Taner Sağlam katıldı.

    Belediye ve federasyon, 300 çocuğun sünnet kıyafetleri ile hastane masraflarını karşıladı.

    Çocukların doyasıya eğlendiği organizasyonda sünnet olmaktan korkan Mehmet Bekteş, sosyal tesisteki bir ağaca tırmandı. "Sünnet olmak istemiyorum" diyerek bağıran Mehmet'i, babası Necati Bekteş ile yakınları güçlükle ikna etti.
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        Haberler Yaşam Erzurum Oltu'da sünnet olmaktan korkan çocuk ağaca tırmandı! Güçlükle ikna edildi
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