Yunanistan'daki yangın Edirne'deki sınır köylerine dayandı

Yunanistan'da 5 gündür devam eden ve Edirne'nin bazı sınır köylerine kadar dayandı. Yunanistan'da yangının devam ettiği bölgenin karşısında yer alan Meriç'in Küplü beldesinde, yangının büyüklüğü gözler önüne serildi.

"ALEVLER GECE YENİDEN BAŞLIYOR"

Köy halkından Fatih Uygun, "Bugün ile beraber yangının beşinci günü oldu. Yangın başladığından beri gökyüzünü dumanlar kaplıyor. Yunanistan tarafında yangına müdahale ediliyor ama alevler gece yeniden başlıyor. Alevler şu an Meriç Nehri sınırına kadar dayandı ve yangının büyüklüğü gün geçtikçe büyüyor" dedi.