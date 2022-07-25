Taksim'de şoke eden olay! 4 aylık bebeğini kağıt toplama arabasına koydu

O sırada Taksim'de bulunan bir basın mensubu ise, görüntülemeye çalıştığı dilenci kadın tarafından tehdit edildi. Dilenci kadın, basın mensubuna "Seni bir daha burada görmeyeceğim" diye tehditler savurdu. Dilenci kadın basın mensubunun "ne iş yapıyorsun sen" sorusuna ise "Sana ne, ne iş yapıyorsam" şeklinde cevap verdi.