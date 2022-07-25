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    • Yaşam
    • 25.07.2022 09:19
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    • 25.07.2022 09:19
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    Arızalı otobüs ile yolcu taşıyan firmaya binlerce lira ceza kesildi

    Tokat'tan İzmir'e giden yolcu otobüsü Kırıkkale'de polis kontrol noktasında durduruldu. Yolcuların şikayeti üzerine yapılan incelemede otobüsünün birçok donanımı ve ışık aksamında arıza olduğu tespit edildi. Firmaya toplamda 6 bin 656 lira para cezası uygulanırken, otobüs ise trafikten men edildi.

    Yolcuların canını hiçe saydı: Binlerce lira ceza kesildi

    Kırıkkale'de arızalı otobüs ile taşıdığı yolcuların canını hiçe sayan firmaya ceza yağdı. Birçok donanımı arızalı olan otobüs ise trafikten men edildi.

    YOLCULARDAN ŞİKAYET
    Tokat'tan İzmir'e giden Emre Şimşek idaresindeki 16 YPG 88 plakalı yolcu otobüsü, Kırıkkale'de trafik kontrol noktasında polis ekiplerince durduruldu.

    Yolcular, otobüsün seyahat süresince sık sık arızalandığını ve sürekli olarak da yağ takviyesinin yaptığını polise bildirdi. Polis, otobüsün birçok donanımının ve ışık aksamında da arıza olduğunu tespit etti.

    TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
    Otobüs firmasına 'güvensiz yolcu taşımak' suçundan 3 bin 230, ışık aksamı ve araç donanımın arızalı olmasından dolayı 3 bin 426 lira para cezası kesti.

    Toplamda 6 bin 656 lira para cezası uygulanırken, otobüs ise trafikten men edildi. Saatlerce trafik kontrol noktasında bekleyen 40 yolcu ise firmaya ait başka bir otobüsle yoluna devam etti.

    DİREKSİYON DÖNMÜYOR
    Çorum'dan otobüse binen Burcu Çimen şunları söyledi:
    Otobüste bindiğimiz andan itibaren bir sıkıntı varmış sanırım. Ben 3 saat sonra katıldım yolculuğa. Direksiyon dönmüyor, yağ azalıyor diye sürekli duruyorduk. Yağ takviye ediyorlardı, biz de ilgili firmayı arayıp otobüsü değiştirmesini rica ettik.

    5 kişiden fazla aradık ama bir sonuca ulaşılamadı. En sonunda polis durdurdu. Şimdi gecenin bir vakti çoluk çocuk rezil olduk. Yolda kaldık, gidemiyoruz. İzmir'e çok yolumuz var zaten ne yapacağız bilmiyoruz.

        STOPLARI YANMIYOR
        Tokat'tan İzmir'e seyahat eden Ayhan Çimen de "Yolda aracı bağladılar şuanda da araba bekliyoruz. Şuan sadece bekliyoruz. Bakalım ne olacak? Stopları falan yanmıyor. Arabada bir takım sıkıntılar var. Direksiyon da problemi var aracın, dönmüyor. Bu yüzden de polis arkadaşlar bağladı" dedi.

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