Arızalı otobüs ile yolcu taşıyan firmaya binlerce lira ceza kesildi

Kırıkkale'de arızalı otobüs ile taşıdığı yolcuların canını hiçe sayan firmaya ceza yağdı. Birçok donanımı arızalı olan otobüs ise trafikten men edildi.

YOLCULARDAN ŞİKAYET

Tokat'tan İzmir'e giden Emre Şimşek idaresindeki 16 YPG 88 plakalı yolcu otobüsü, Kırıkkale'de trafik kontrol noktasında polis ekiplerince durduruldu.

Yolcular, otobüsün seyahat süresince sık sık arızalandığını ve sürekli olarak da yağ takviyesinin yaptığını polise bildirdi. Polis, otobüsün birçok donanımının ve ışık aksamında da arıza olduğunu tespit etti.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Otobüs firmasına 'güvensiz yolcu taşımak' suçundan 3 bin 230, ışık aksamı ve araç donanımın arızalı olmasından dolayı 3 bin 426 lira para cezası kesti.