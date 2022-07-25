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    • Yaşam
    • 25.07.2022 12:15
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    • 25.07.2022 12:19
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    Boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçakladı

    Denizli'de çocuklarını görmek için boşanma aşamasındaki eşinin evine giden koca, dehşet saçtı. İki çocuğunun gözü önünde bıçaklanan talihsiz kadın, kocasının elindeki meyve bıçağını alıp pencereden atarak ölümden kurtuldu.

    Çocuklarının gözü önünde eşine dehşeti yaşattı

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçakla yaralandı.

    ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLADI
    Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde çocuklarını görmek isteyen M.G. (30), boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma G.'nin (28) yaşadığı evine gitti. Burada bir süre bekleyen M.G., çıkan tartışma sonucu eline aldığı meyve bıçağıyla eşini çocuklarının gözü önünde bıçakladı.

    İLK MÜDAHALEYİ KENDİSİ YAPTI
    Can havliyle eşinin elinden aldığı bıçağı 6'ncı kattan aşağı atan Fatma G.'ye ilk müdahaleyi ise eşi yaptı. Gürültü seslerinin üzerine apart sahipleri ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

    SALDIRGAN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
    Olay yerine giden sağlık görevlileri, yaralı kadını yaptığı ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Güvenlik güçleri ise olay yerinde bulunan kocayı ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

        HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
        Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar ardından iki çocukta emniyete götürüldü. Yaralı kadının tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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