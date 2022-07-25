Boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçakladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçakla yaralandı.
ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLADI
Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde çocuklarını görmek isteyen M.G. (30), boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma G.'nin (28) yaşadığı evine gitti. Burada bir süre bekleyen M.G., çıkan tartışma sonucu eline aldığı meyve bıçağıyla eşini çocuklarının gözü önünde bıçakladı.
İLK MÜDAHALEYİ KENDİSİ YAPTI
Can havliyle eşinin elinden aldığı bıçağı 6'ncı kattan aşağı atan Fatma G.'ye ilk müdahaleyi ise eşi yaptı. Gürültü seslerinin üzerine apart sahipleri ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri sevk edildi.
SALDIRGAN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Olay yerine giden sağlık görevlileri, yaralı kadını yaptığı ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Güvenlik güçleri ise olay yerinde bulunan kocayı ifadesini almak üzere emniyete götürdü.