Boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçakladı

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar ardından iki çocukta emniyete götürüldü. Yaralı kadının tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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