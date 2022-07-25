Sabrina Abbas estetik ameliyatta kalbi durdu, yatağa mahkum oldu!





EKREM'E KILIÇ YARASI!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile İstanbul'da buluştu. İBB Başkanı'na adaylık konusunda bir kez daha engel koydu:Vaktinizin yarısını İstanbul'a ayırın. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye turuna çıktı! Kışın kayak yaptı, yazın ise Ege ve Akdeniz sahillerinde kulaç attı. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise miting yaptı! Bir tek İstanbul'a uğramadı. "16 milyon için çalışıyoruz" dedi, ancak her afette İstanbullu'yu yalnız bıraktı. Tepki topladı. Önceki gün de bir araya geldiği CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Vaktinizin yarısını İstanbul'a ayırmanızı istiyorum" çağrısı yaptı! Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylık yarışına girdiği genel başkanına söyledikleri sosyal medyayı salladı! İstanbullular "İmamoğlu İstanbul'a uğramıyor. Bay Kemal'den yardım istiyor" yorumunu yaptı! Kemal Kılıçdaroğlu ise "Biz iktidara gelirsek daha iyi hizmet vereceksin" diyerek adaylık hayali kuran İmamoğlu'nun önünü kapattı.