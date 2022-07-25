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    Sabrina Abbas estetik ameliyatta kalbi durdu, yatağa mahkum oldu!

    Sabrina Abbas, 5 yıl önce burun estetiği oldu. Ancak operasyonda kalbi durdu! Bitkisel hayata girince, ailesi mahkemeye koştu! Anestezi doktoru suçlu bulundu. İşte sizler için derlediğimiz 25 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan habeler...

    Burnundan geldi

    Talihsiz olay 2017'de Antalya'da yaşandı. İki çocuk annesi Sabrina Abbas, özel bir hastanede burun estetiği ve yağ aldırma operasyonu için bıçak altına yattı. Ameliyatta duran kalbi 4 dakika sonra çalıştırıldı. Ardından yoğun bakımda alındı. Komaya giren Abbas, 4 yıl hastanede yattı. 6 ay önce de evine yollandı. Ailesi hukuk mücadelesi başlattı. Hacettepe Üniversitesi'nden alınan rapor, ameliyattaki ihmali kanıtladı. Yapılan incelemede, anestezi doktoru kusurlu çıktı! Rüstem Abbas dert yandı: Bu ameliyat ile hayatımız cehenneme döndü. Mahkeme, anestezi doktorunun hatalı olduğunu belirten son bilirkişi raporuna göre kara verecek. 5 yıldır çektiğimiz çileyi ben bilirim. Hiç kimse güzellik uğruna yağ aldırıp estetik yaptırmasın. ERDOĞAN ÖZTÜRK



    İNSANLIK HARE'KEDİ'!
    Genç esnaf, yavru kediyi kalp masajıyla kurtardı. Yüreklere dokunan olay dün İstanbul Sultangazi'de yaşandı. Esnaf Furkan Demir'in baktığı kedinin yavrularından birine araba çarptı! Durumu gören çocuklar, kalbi duran kediyi Demir'e getirerek durumu anlattı. Büyük üzüntü yaşayan genç esnaf, yavruya tam 10 dakika kalp masajı yaptı. Hayata bağladı. "Kedinin can çekiştiğini gördüm. Kalp masajı yaptım. Anne kedinin bakışından çok etkilendim. Yavrunun sağlık durumu iyi" ifadesini kullandı.



    ÇOK SICAK!
    Avrupa'yı saran sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Turizm cenneti Antalya'da sıcaklıklar gündüz 44, gece ise 34 dereceye ulaştı! Klimaların yetersiz kaldığı kentte binlerce kişi sahillere aktı! Konyaaltı Sahili'nde adım atacak yer kalmadı. Yetkililer, aşırı sıcakların bir hafta daha süreceğini açıkladı.



        SON DERECE ÖNEMLİ
        Kahramanmaraş'ta 32 yaşındaki hipertansiyon hastası Muharrem Deligöz, önceki gün rahatsızlandı. Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Aşırı sıcaktan tansiyonunun yükseldiği ve aort damarının yükseldiği ortaya çıktı! Ameliyatla kurtarıldı. Kalp ve Damar Cerrahı Dr. Mehmet Kirişci uyardı: Tansiyon hastaları yaz aylarında ilaçlarını düzenli içmeli.



        'VAH'LİZ!
        Avrupa, pandemi nedeniyle binlerce havalimanı personelini işten çıkarttı! Uçuşların yeniden başlamasıyla kriz patladı! Almanya, İngiltere ve Fransa'daki pek çok havalimanında valizler kayboldu seferler aksadı. Almanya'nın Frankfurt Havalimanı yetkilileri ise ilginç bir öneri ortaya attı! Valizlerini kaybeden yolculara "Siyah değil renkli bavul kullanın" çağrısı yaptı. Bu açıklama ülkeyi karıştırdı! Alman Bild gazetesi, "Lütfen artık siyah valiz yok!" diyerek yetkilileri ti'ye aldı!



        MİT BOMBALADI ABD AĞLADI
        Türkiye, terör örgütlerine göz açtırmadı. PKK-YPG'li hainleri köşeye sıkıştırdı. MİT, dün Kobani'de nefes kesen bir operasyona imza attı. PKK-YPG'nin sözde Kobani eyalet sorumlusu "Kendal Ermeni" kod adlı Şahin Tekintanğaç'ı etkisiz hale getirmeyi başardı. Mehmetçik ve MİT geçtiğimiz günlerde de Suriye'de başarılı operasyon yapmıştı. Düzenlenen hava saldırısında YPG'li 3 terörist bombalanmıştı. Operasyon en çok da terör sevici ABD'nin canını sıktı! ABD'nin merkez komutanlığı CENTCOM'un resmi Twitter'ından dün skandal bir paylaşım yapıldı. Öldürülen hainlerin fotoğrafları paylaşıldı. Taziye mesajı yazıldı!



            EKREM'E KILIÇ YARASI!
            CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile İstanbul'da buluştu. İBB Başkanı'na adaylık konusunda bir kez daha engel koydu:Vaktinizin yarısını İstanbul'a ayırın. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye turuna çıktı! Kışın kayak yaptı, yazın ise Ege ve Akdeniz sahillerinde kulaç attı. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise miting yaptı! Bir tek İstanbul'a uğramadı. "16 milyon için çalışıyoruz" dedi, ancak her afette İstanbullu'yu yalnız bıraktı. Tepki topladı. Önceki gün de bir araya geldiği CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Vaktinizin yarısını İstanbul'a ayırmanızı istiyorum" çağrısı yaptı! Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylık yarışına girdiği genel başkanına söyledikleri sosyal medyayı salladı! İstanbullular "İmamoğlu İstanbul'a uğramıyor. Bay Kemal'den yardım istiyor" yorumunu yaptı! Kemal Kılıçdaroğlu ise "Biz iktidara gelirsek daha iyi hizmet vereceksin" diyerek adaylık hayali kuran İmamoğlu'nun önünü kapattı.



            ÖLÜME 2 DAKİKA!
            Bolu'da mobilyacı Semih Sert (28) idaresindeki otomobil, önceki sabah TIR'a arkadan çarptı. Korkunç kazada Sert ile eşi Sümeyra Sert (26) hayatını kaybetti. Semih Sert'in doğum gününde yaşamını yitirdi ortaya çıktı. Sümeyra Sert'in de kazadan 2 dakika önce sosyal medya hesabından yolculuk videosu paylaştığı görüldü.



            KANLI ZİYARET!
            Ağrı'da görev yaparken tayini Edirne'ye çıkan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Erhan Baş (31), memleketi Samsun'a babasını ziyarete geldi. 1 çocuk babası Baş, 5. katındaki baba evinin terasındaki pencereden yere düşerek ağır yaralandı. Sabah namazına giden vatandaşlar tarafından kanlar içinde bulunan Erhan Baş, hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Hastane önünde oğlu ambulanstan indirilirken annesi Fetiye Baş'ın feryatları yürekleri dağladı.



                HAYALLERİ YARIM KALDI
                Mardin Kızıltepe'de güzellik salonunda çalışan Ebru Bahadur'a (22) geçen yıl beyin kanseri teşhisi konuldu. Ankara'da yapılan ameliyat ve gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu. 2 ay önce de Murat Alp ile nişanlanarak evliliğe ilk adımını attı. Yaz sonunda düğünlerini yapmaya karar veren çift, Konya'ya yerleşmeyi planlıyordu. Ancak, yendiğini düşündüğü kanser, yeniden nüksetti. Ankara'da ikinci kez ameliyat edilen Ebru, yeniden iyileşmeye başladı. Taburcu edilince de ailesinin yanına döndü. Kurban Bayramının ilk günü ise fenalaştı. Kızıltepe'deki özel hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yaşam destek cihazlarına bağlı olarak hayata tutunma çabaları ise ancak 2 hafta sürdü. Önceki gün hayata veda eden genç kız, gözyaşları arasında toprağa verildi. Halit SOLHAN



                1.2 MİLYON DEVRETTİ
                5+1 bilen çıkmayınca bir milyon 242 bin lira devretti. 5 bilenler 5 bin 286'şar, 4+1 bilenler 377'şer, 4 bilenler 40'ar, 3+1 bilenler 23'er, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.



                65 MİLYON DEVRETTİ
                6 bilen çıkmayınca 65 milyon 547 bin lira devretti. 5 bilenler 20 bin 833'er lira, 4 bilenler 915'er lira, 3 bilenler 42'şer lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



                    KAZA DEĞİL CİNAYET!
                    Erzurum'da atış yaparken kendisini vurduğu iddia edilen Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü araştırma görevlisi E.G (35), yaşamını yitirdi. Kardeşi A.G, ablasının öldürüldüğünü söyledi. TAKVİM'e konuşan A.G; "Adli tıp raporlarına baktım. Olayın kaza ile ilgisi yok. Kurşunun karşıdan geldiği tespit edildi ve direk kalbine saplanmış. M.G ve eşi A.U'nun, 112 Acil servisi aradıkları yönündeki ifadeleri de yalan. Ablamın ölümü beklendi daha sonra sağlık ekiplerine haber verildi. Aralarında ne geçti bilmiyorum ama bu iki insan ablamı canice katlettiler. Hukuk önünde her türlü mücadelemi yapacağım" dedi. E.G'nin, birlikte atış yapmaya gittiği, aynı bölümden meslektaşı ve en yakın arkadaşı M.G ile eşi A.U olaydan sonra tutuklanmıştı. Furkan NEHRİ



                    'REHA'T YOK
                    İkizlerinin velayeti kendisinde olan Reha Muhtar, eski eşi ve avukatı tarafından rahatsız edildiğini söyledi. "Nafakamı ödüyorum, huzurumu bozmak istiyorlar" dedi. Gazeteci Reha Muhtar ve 2010'da boşandığı oyuncu eşi Deniz Uğur arasında sular durulmadı. Protokol gereği 13 yaşındaki ikiz çocukları Mina Deniz ve Poyraz Deniz'in velayeti 18 yaşına kadar Muhtar'a verildi. Eski eşi Deniz Uğur, 2016'da açtığı davayla çocukları almak istedi. Reha Muhtar, Uğur ve avukatı Çağla Şahin'in sürekli kendisini rahatsız ettiğini belirterek savcılığa başvurdu. Muhtar, eski eşine 5 bin lira nafakayı aksatmadan ödediğini, buna karşın Deniz Uğur'un avukatının ''Bu ay nafaka yatmamış gözüküyor. Hukuki işlem yapmamamız için yarın gün içerisinde yatırmanızı rica ederiz'' şeklinde mesaj attığını söyledi. Amaçlarının huzurunu bozmak olduğunu ileri sürerek savcılığa şikayette bulundu. (Deniz YUSUFOĞLU)



                    PES 'DOG'RUSU
                    Ankara Etimesgut'taki lüks bir sitenin daireleri, 2 çocuklu ailenin köpekle çekilmiş fotoğrafı kullanılarak hazırlanan afişlerle satıldı. Şu anda bin 800 dairede oturulan sitede yönetim, bu kez köpek beslenmesinin yasak olduğunu belirten bir duyuru yaptı. Tartışmalı karar, sitede büyük tepki çekti.



                        YALAN PINARI!
                        İstanbul Bağcılar'da bir hafta önce ağaçlık alanda ölü bulunan Pınar Damar'ın katil eniştesi Metin Aydın'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Pınar'ın ailesi, aralarında ilişki olduğu yönündeki iddiaların iftira olduğunu söyledi. Pınar'ın kayıp olduğu ve bulunduktan sonraki süreçte ailenin yanından ayrılmadığı öğrenilen Aydın'ın, "Benim polis arkadaşım var içeride, o katili yakalayacağız ama kimseye söylemeyin, yoksa polisleri ihraç ederler" yalanına sığındığı ortaya çıktı.

                        AYASOFYA İZDİHAMI
                        Ayasofya'nın ibadete açılışının 2. yıldönümünde izdiham yaşandı. Camiye ibadet ve ziyaret için gelenler, içeriye girmekte zorlandı.

                        BAK ŞU İŞE
                        Dolandırıcılar, ev kadınlarını hedef seçti. İŞKUR'un logosunu kullanıp "Evde paketleme" işi önerdi. Kapora toplayıp gitti.

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                        Haberler Yaşam Sabrina Abbas estetik ameliyatta kalbi durdu, yatağa mahkum oldu!
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