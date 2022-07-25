Sabrina Abbas estetik ameliyatta kalbi durdu, yatağa mahkum oldu!

Talihsiz olay 2017'de Antalya'da yaşandı. İki çocuk annesi Sabrina Abbas, özel bir hastanede burun estetiği ve yağ aldırma operasyonu için bıçak altına yattı. Ameliyatta duran kalbi 4 dakika sonra çalıştırıldı. Ardından yoğun bakımda alındı. Komaya giren Abbas, 4 yıl hastanede yattı. 6 ay önce de evine yollandı. Ailesi hukuk mücadelesi başlattı. Hacettepe Üniversitesi'nden alınan rapor, ameliyattaki ihmali kanıtladı. Yapılan incelemede, anestezi doktoru kusurlu çıktı! Rüstem Abbas dert yandı: Bu ameliyat ile hayatımız cehenneme döndü. Mahkeme, anestezi doktorunun hatalı olduğunu belirten son bilirkişi raporuna göre kara verecek. 5 yıldır çektiğimiz çileyi ben bilirim. Hiç kimse güzellik uğruna yağ aldırıp estetik yaptırmasın. ERDOĞAN ÖZTÜRK
İNSANLIK HARE'KEDİ'!
Genç esnaf, yavru kediyi kalp masajıyla kurtardı. Yüreklere dokunan olay dün İstanbul Sultangazi'de yaşandı. Esnaf Furkan Demir'in baktığı kedinin yavrularından birine araba çarptı! Durumu gören çocuklar, kalbi duran kediyi Demir'e getirerek durumu anlattı. Büyük üzüntü yaşayan genç esnaf, yavruya tam 10 dakika kalp masajı yaptı. Hayata bağladı. "Kedinin can çekiştiğini gördüm. Kalp masajı yaptım. Anne kedinin bakışından çok etkilendim. Yavrunun sağlık durumu iyi" ifadesini kullandı.
ÇOK SICAK!
Avrupa'yı saran sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Turizm cenneti Antalya'da sıcaklıklar gündüz 44, gece ise 34 dereceye ulaştı! Klimaların yetersiz kaldığı kentte binlerce kişi sahillere aktı! Konyaaltı Sahili'nde adım atacak yer kalmadı. Yetkililer, aşırı sıcakların bir hafta daha süreceğini açıkladı.