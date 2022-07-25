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    İbrahim Ethem Hamamcı başarısıyla sayısız okuldan teklif aldı! Tercihi ETH Zürih Üniversitesi’ne kayıt yaptırdı

    İbrahim Ethem Hamamcı, üniversite sınavında derece yaptı. Hem tıp hem de bilgisayar mühendisliği okumaya başladı. Başarısıyla sınırları aştı. Önce dünyada 15 kişiye verilen Amgen Scholar bursunu kazandı. Ardından Yale ve Pensilvanya Üniversiteleri'nden doktora için teklif aldı. Tercihini ise İsveç'ten yana kullandı.

    Sınırsız başarı

    Türk genci yurt dışında göğsümüzü kabarttı. İbrahim Ethem Hamamcı (24), Malatyalı değirmenci bir baba ile ev hanımı annenin ilk çocuğu olarak hayata gözlerini açtı. Fen Lisesi'nde eğitim aldı. 2016'daki üniversite sınavlarında derece yaptı. Tercihini, uluslararası tıp alanında yaptı. Ardından hayalini kurduğu bilgisayar mühendisliğinde çift anadala başladı. Bir yandan okuluna devam etti, bir yandan da UCLA ve Harvard'da araştırma çalışmalarına katıldı. Yale ve Pensilvanya Üniversitesi'nden burslu doktora kazandı. Dünyanın en başarılı 15 öğrencisinden biri seçilerek Amgen Scholar bursu ile ETH Zürih Üniversitesi'nde staj yaptı. Şimdilerde aynı üniversiteside doktora yapmaya hazırlanan Hamamcı, başarısını şöyle anlattı: 2019'da Amgen Vakfı'nın düzenlediği programla ETH Zürih Üniversitesi'ne gittim. Pensilvanya Üniversitesi'nde ve University of California Los Angeles'ta staj yaptım. Harvard Üniversitesi'nin bünyesinde bulunan Mass General Hospital'de stajlarımı yaptım. Şimdi de bilgisayar mühendisliğindeki doktora eğitimim için İsviçre'ye gideceğim. Tıbbi görüntü işleme ve yapay zekanın tıbbi görüntülere uygulanması üzerinde çalışacağım.



    İbrahim Ethem Hamamcı, tıp ve bilgsayar mühendisliği bölümlerini aynı anda okudu. Başarıdan başarıya koştu.

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