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    • Yaşam
    • 25.07.2022 13:31
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    • 25.07.2022 13:34
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    Düğünde ateş açanları uyaran damadın babası bıçaklandı

    Aksaray'da yapılan köy düğünü olaylı bitti. Kurusıkı tabanca ile hava ateş eden kişileri uyaran damadın babası Ramazan Yeşilgöz çıkan kavgada bıçaklanarak yaralandı.

    Düğünde damadın babası bıçaklandı

    Aksaray'da yapılan köy düğününde kurusıkı tabanca ile hava ateş eden kişileri uyaran damadın babası Ramazan Yeşilgöz (45), çıkan kavgada bıçaklandı.

    Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kargın köyünde Tayfun ve Eda Yeşilgöz'ün evinin önünde yapılan düğünde meydana geldi.

    HAVAYA ATEŞ EDENLERİ UYARDI
    Damat Tayfun Yeşilgöz'ün babası Ramazan Yeşilgöz, iddiaya göre kurusıkı tabanca ile havaya ateş eden davetlileri uyardı.

    KARNINDAN BIÇAKLANDI
    Çıkan kavgada gelinin yakını Tahsin A. (25), Ramazan Yeşilgöz'ü karından bıçaklayarak yaraladı.

    Kavga sırasında ayrıca Yeşilgöz'ün yakınları Tuncay Yeşilgöz (43), Erdal Keser (36) ile Seher Keser (28), yumruk ve sopa darbeleri ile yaralandı. 4 kişi, çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yaralılardan 3'ünün taburcu olduğu, Ramazan Yeşilgöz'ün ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Bu arada Tahsin A. ile birlikte olaya karıştığı öne sürülen T.A. (17) ve Erhan G. (25) gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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