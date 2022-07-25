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    • Yaşam
    • 25.07.2022 14:18
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    • 25.07.2022 14:18
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    Son dakika: Esenyurt'ta bir oto koltuk kılıfı imalathanesinden yangın

    Esenyurt'ta oto koltuk kılıfı imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın nedeniyle giriş kattaki imalathane ve üst katlarda büyük çapta hasar oluştu.

    Esenyurt’ta yangın

    İnönü Mahallesi 374. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki oto koltuk kılıfı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekipleri yangın çıkan binadaki vatandaşları tahliye ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

    Kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Yangın nedeniyle giriş kattaki imalathane ve üst katlarda büyük çapta hasar oluştu.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Esenyurt'ta bir oto koltuk kılıfı imalathanesinden yangın
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