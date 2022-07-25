Adana’da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi silahla vurulmuş ve yanında tabanca bulunan Sergen Çelik'in öldüğünü belirledi. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Demirtaş da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.