Karabük'te izinsiz girdikleri kanyonda mahsur kalan 15 kişi, 9 saat sonra kurtarıldı

Olay Şimşir Deresi Aslandibi mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan Karabük'e gelen 15 kişilik ekip Yenice ilçesindeki Şeker Kanyonunda gezi düzenledi. Ekip kanyon istikametine yürüyüşe başladıktan bir süre sonra indikleri bölgede mahsur kaldı. Gruptan bir kişi bulunduğu bölgeden çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Hazırlıklarını tamamlayan ekiplerin çalışmaları sonucunda ilk önce 6 kişi, daha sonra 9 kişi olmak üzere 15 kişi, 9 saat sonra mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Kurtulmaya çalıştığı yerden düşerek yaralanan kadın hakim sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Karabük Valisi Fuat Gürel, kurtarma çalışmalarını beraberindeki Kaymakam Yasin Erdem, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Garip Gümüş ve AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay ile takip etti.