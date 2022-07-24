Karabük'te izinsiz girdikleri kanyonda mahsur kalan 15 kişi, 9 saat sonra kurtarıldı

Gürel, kurtarılan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Olayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gürel, geçtiğimiz günlerde bölgede yaşanan sel felaketi sonrası derelerde bir kısım heyelanlar oluştuğunu belirterek, "15 Haziran itibarıyla bölgemizde orman sahasına girmek yasaklandı. Buna rağmen bizden habersiz bir grup Şeker Kanyonu içerisine yürüyüş yapmak istemişler ama çevredeki bir kısım engellerden dolayı geri dönememişler" dedi.