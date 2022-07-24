Manisa Akhisar'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Manisa Akhisar'ın kırsal Hasköy Mahallesi'ndeki otluk bölgede, bugün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarında etkisiyle tarım arazisi ve ormana da sıçradı.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Yangını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye 7 söndürme helikopteri, 4 uçak 20 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
İHA'LAR GÖRÜNTÜLEDİ
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın insansız hava aracı (İHA) tarafından da görüntülendi.
KÖYLÜLER EKİPLERE DESTEK VERİYOR
Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, söndürme çalışmalarında ekiplere köylüler de destek veriyor.
Yangın, Akhisar ilçe merkezinden de görüntülendi.
Takvim.com.tr'nin bölgedeki kaynaklardan edindiği görüntülerde geniş bir alanı kapsayan duman tabakası dikkatlerden kaçmadı.