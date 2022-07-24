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    • Yaşam
    • 24.07.2022 20:05
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    • 24.07.2022 21:00
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    Manisa Akhisar'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

    Manisa'nın Akhisar ilçesinde otluk bölgede çıkan yangın rüzgarın etkisiyle tarım arazisi ve ormana da sıçradı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor. Öte yandan takvim.com.tr'nin bölgedeki kaynaklardan edindiği görüntülerde geniş bir alanı kapsayan duman tabakası dikkatlerden kaçmadı.

    takvim.com.tr
    Manisa Akhisar’da orman yangını

    Manisa Akhisar'ın kırsal Hasköy Mahallesi'ndeki otluk bölgede, bugün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarında etkisiyle tarım arazisi ve ormana da sıçradı.


    HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
    Yangını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye 7 söndürme helikopteri, 4 uçak 20 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

    İHA'LAR GÖRÜNTÜLEDİ
    Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın insansız hava aracı (İHA) tarafından da görüntülendi.



    KÖYLÜLER EKİPLERE DESTEK VERİYOR
    Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, söndürme çalışmalarında ekiplere köylüler de destek veriyor.


    Yangın, Akhisar ilçe merkezinden de görüntülendi.

    Takvim.com.tr'nin bölgedeki kaynaklardan edindiği görüntülerde geniş bir alanı kapsayan duman tabakası dikkatlerden kaçmadı.
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