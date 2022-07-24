Kasaplar Federasyonu Başkanı petshopların Kasaplar Odası’na bağlanması ile ilgili açıklamalarda bulundu

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, ülke genelinde faaliyet gösteren petshopların Kasaplar Odası'na bağlandığını açıkladı. Yardımcı, "Yeni işletme açacak olanlar artık bize başvuru yapacak. Eski açanlar aynı şekilde devam edecek. Biz de bunların sorumlusuyuz. Bizim alanımız hayvanlar olduğu için, bunlar da hayvan kısmına girdiği için ondan birleştirildi. Petshopları toparlamak da iyi bir şey. Herkes mesleğini yapsın" dedi.







YANLIŞ ANLAŞILDIM

Bu açıklamanın ardından özellikle sosyal medyada "kasaplarda kedi köpek mi satılacak" tartışmaları başladı. Bunun üzerine bir açıklama daha yapan Yardımcı 'yanlış anlaşıldık' dedi. Yardımcı, tüm petshopların değil odalaşamayanların kasaplar odası çatısı altında toplandığını belirtti. Petshopların odalaşmadığı kentlerde canlı hayvan satanların Kasaplar Odası'na, yem satanların ise Fırıncılar Odası'na kaydedildiğini, düzenlemenin ise yeni olmadığını kaydeden Yardımcı, "1 yıl önce yapılan bir düzenleme. Tamamen esnafı korumak için yapılmış bir çalışma ama görüyorum ki yanlış anlaşılmışız. Petshoplardan canlı hayvan satanlar eğer odalaşamadıysa karma oda olarak Kasaplar Odası içinde yer alıyor. Yem satanlar ise Fırıncılar Odası'nın çatısı altında toplanıyor. Antalya'daki petshopların tamamında veteriner var. Düzenli ve sağlıklı şekilde hayvan satışı yapılıyordu. Bence petshoplarda canlı hayvan satışı yapılmadır" diye konuştu.







Başkan Osman Yardımcı'nın skandal açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

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