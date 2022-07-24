Dolmuş şoförü Zeki Akarcalı aracında epilepsi krizi geçiren çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye yetiştirdi

Adana'da Tahir E. (12), 21 Temmuz günü Denizli dolmuşuna bindi. Dolmuş, merkez Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi'ne geldiği sırada Tahir E., epilepsi krizi geçirdi.
Bu sırada dolmuş şoförü Zeki Akarcalı hemen direksiyon başından inip küçük çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Çocuğun durumunun daha da kötüleştiğini fark eden Akarcalı, ambulansı beklemeyerek güzergahından çıkıp, küçük çocuğu hastaneye yetiştirdi.
ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN
Hastanede tedavi altına alınan çocuğun durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.