Dolmuş şoförü Zeki Akarcalı aracında epilepsi krizi geçiren çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye yetiştirdi





Dolmuş şoförü Zeki Akarcalı, "Çocuğun ilk başta kalp krizi geçirdiğini sandım ama epilepsiymiş. O an görünce hemen ilk müdahaleyi yaptım sonra da hattan çıkıp hastaneye gittim. Allah bir daha yaşatmasın. Burada kim olsa aynısını yapardı. Vatandaşlık görevimi yaptım" dedi.

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