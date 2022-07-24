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    Dolmuş şoförü Zeki Akarcalı aracında epilepsi krizi geçiren çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye yetiştirdi

    Dolmuş şoförlüğü yapan Zeki Akarcalı, aracında epilepsi krizi geçiren Tahir K.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Ardından güzergahından çıkarak hastaneye talihsiz çocuğu hastaneye yetiştiren şoföre övgü yağdı.

    Kahraman şoför

    Adana'da Tahir E. (12), 21 Temmuz günü Denizli dolmuşuna bindi. Dolmuş, merkez Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi'ne geldiği sırada Tahir E., epilepsi krizi geçirdi.



    Bu sırada dolmuş şoförü Zeki Akarcalı hemen direksiyon başından inip küçük çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Çocuğun durumunun daha da kötüleştiğini fark eden Akarcalı, ambulansı beklemeyerek güzergahından çıkıp, küçük çocuğu hastaneye yetiştirdi.



    ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN
    Hastanede tedavi altına alınan çocuğun durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.



        Dolmuş şoförü Zeki Akarcalı, "Çocuğun ilk başta kalp krizi geçirdiğini sandım ama epilepsiymiş. O an görünce hemen ilk müdahaleyi yaptım sonra da hattan çıkıp hastaneye gittim. Allah bir daha yaşatmasın. Burada kim olsa aynısını yapardı. Vatandaşlık görevimi yaptım" dedi.

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