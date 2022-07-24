Muğla'da eski sevgili dehşeti! Barışmak istemeyen kız arkadaşını kaçırdığı evde tabancayla katletti

Fethiye Menteşeoğlu Mahallesi Ali Galip Met Caddesi'ndeki bir evden silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, evde Fatih Eryılmaz (34) ile Derya Tekin'in (29) cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk incelemede Eryılmaz'ın, tabancayla Tekin'i öldürdükten sonra, aynı silahla yaşamına son verdiğini tespit edildi. Eryılmaz ve Tekin'in cesetleri ilk incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ayrıca Tekin'in, erkek arkadaşı Fatih Eryılmaz'dan bir süre önce ayrıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Hayrettin ŞAŞMAZ
EVE DEĞİL MEZARA
Antalya Serik'teki Belek turizm merkezi yolunda gece 00.30 sıralarında meydana gelen kazada Yiğitcan Koç'un (24) kullandığı motosiklet ile M.G.'nin (36) idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Koç olay yerinde, yolcu olarak bulunan Hasan Gümüş (27) ise kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Yiğitcan Koç'un cenazesi yakınları tarafından alındı. Koç'un cenazesi Serik Pınarcık Mahallesi'nde toprağa verilecek.
GECEKONDUYA KAMYON DÜŞTÜ!
Sarıyer'de önceki gece bir kamyon, yokuş aşağıya inerken kontrolden çıkarak park halinde bir otomobile çarptıktan sonra bir gecekondunun üzerinden geçerek Kuşdili Çıkmazı Sokak'taki başka bir gecekondunun üzerine uçtu. Gecekonduda yaşayan 4 kişi ve kamyon sürücüsü kaldıkları enkazın altından itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Sürücü, Yörük ailesinin çocukları Miray ve Melek ile hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen anne Gülşah Yörük hastaneye kaldırıldı. Baba Kadir Yörük'ün olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.