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    Muğla'da eski sevgili dehşeti! Barışmak istemeyen kız arkadaşını kaçırdığı evde tabancayla katletti

    Muğla’da Fatih Eryılmaz, kendisiyle barışmak istemeyen eski kız arkadaşı Derya Tekin’i kaçırdığı evde tabancayla vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla intihar etti. İşte sizler için derlediğimiz 24 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Kaçırdı öldürdü

    Fethiye Menteşeoğlu Mahallesi Ali Galip Met Caddesi'ndeki bir evden silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, evde Fatih Eryılmaz (34) ile Derya Tekin'in (29) cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk incelemede Eryılmaz'ın, tabancayla Tekin'i öldürdükten sonra, aynı silahla yaşamına son verdiğini tespit edildi. Eryılmaz ve Tekin'in cesetleri ilk incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ayrıca Tekin'in, erkek arkadaşı Fatih Eryılmaz'dan bir süre önce ayrıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Hayrettin ŞAŞMAZ



    EVE DEĞİL MEZARA
    Antalya Serik'teki Belek turizm merkezi yolunda gece 00.30 sıralarında meydana gelen kazada Yiğitcan Koç'un (24) kullandığı motosiklet ile M.G.'nin (36) idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Koç olay yerinde, yolcu olarak bulunan Hasan Gümüş (27) ise kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Yiğitcan Koç'un cenazesi yakınları tarafından alındı. Koç'un cenazesi Serik Pınarcık Mahallesi'nde toprağa verilecek.



    GECEKONDUYA KAMYON DÜŞTÜ!
    Sarıyer'de önceki gece bir kamyon, yokuş aşağıya inerken kontrolden çıkarak park halinde bir otomobile çarptıktan sonra bir gecekondunun üzerinden geçerek Kuşdili Çıkmazı Sokak'taki başka bir gecekondunun üzerine uçtu. Gecekonduda yaşayan 4 kişi ve kamyon sürücüsü kaldıkları enkazın altından itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Sürücü, Yörük ailesinin çocukları Miray ve Melek ile hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen anne Gülşah Yörük hastaneye kaldırıldı. Baba Kadir Yörük'ün olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.



        14 BİN TL'YE KATLİAM
        Konya'da şehrin farklı noktalarına yüzlerce varil kimyasal atık dökerek çevre katliamı yapan M.Ç (18) ve ağabeyi H.A.Ç'nın (20) ifadesine TAKVİM ulaştı. M.Ç ifadesinde, "Bize plastik parçaların olduğunu bunların taşınacağını söyledi. Toplam 6 sefer yaptık. Son seferde tırın arka tarafından duman çıkıyordu. Maddenin asit olduğunu anladım ve işi bıraktım. Firmadan 14 bin TL para aldım" dedi. Tolga YANIK



        AH BE EBRAR
        Kocaeli'de Ebrar Kıvrak (5), babası Ömer Kıvrak'ın park etmeye çalıştığı midibüsün açılan kapısından düşüp tekerin altında kaldı. Hastaneye kaldırılan küçük kız, kurtarılamadı.



        103 MİLYON DEVRETTİ
        6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 103 milyon 665 bin 957 lira devretti. 5 bilen 1 kişi 713 bin 89 lira, 4 bilenler bin 980'er lira, 3 bilenler 134'er lira, 2 bilenler ise 13'er lira alacak.



            KEÇİLERLE ÇIKTI ÖLÜSÜ GELDİ
            Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Karayakup Mahallesi'nde keçilerini otlatmaya götüren Muhammet Ongun (12), yaklaşık 50 metrelik kayalıklardan düştü. Akşam eve dönmeyince ihbar üzerine bölgeye giden jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri, gece arazide yaptıkları aramada, Ongun'un cesedini, evlerine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki kayalıkların altında buldu.



            PARFÜM İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ
            Kartal'da Kayınpederi Galip Gülistan tarafından 26 Ocak'ta öldürülen Safura Gülistan'ın ölümüne ilişkin savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Sadece tetiği çeken kayınpederin değil 7 aile üyesinin de "töre saiki ile tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Savcılık, "Aile meclisi toplanarak infazına karar verildi. Karar, evine gelen parfüm hediyesinin aile içinde yarattığı öfke sorasında verildi" açıklamasını yaptı.



            ÖNCE CEKET SONRA CESET!
            Bartın Kuruşile'de 3 gün önce belediye işçisi, bir ceket buldu. Cebinden 14 bin TL ile Salih Alkan'a ait nüfus cüzdanı ve cep telefonu çıktı. Belediye işçisi, polise haber verdi. Araştırmada Alkan'ın bir süredir kayıp olduğu tespit edildi. Arama çalışması başlatıldı. Montun bulunduğu yere yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Şile Mahallesi'ndeki dere yatağında Salih Alkan'ın cesedi bulundu. Bartın'a ev almak için geldiği belirtilen adamın en son bir hafta önce caddede yürüdüğü tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



                KIZ KARDEŞLER GÖLETTE BOĞULDU
                Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Palamut köyünde yaşayan Teymur ailesi, piknik yapmak için, yakındaki göle gitti. Bir süre sonra sıcaktan bunalan Fatma (25) ve Evin Teymur (22) kardeşler, serinlemek için gölete girdi. Ancak iki kardeş, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Bunun üzerine gölete giren aileden 2 kadın da çırpınmaya başladı. Yardıma koşan vatandaşlar, kadınları kurtarırken, 2 kız kardeş gözden kayboldu. Kız kardeşlerin cansız bedenleri, dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı. Necdet ÇAKIR



                KUZEN N'APTIN!
                Sakarya'da iki kuzen arasında sokakta çıkan tartışma kanlı bitti. Kuzeni Y.G. tarafından göğsünden bıçaklanan Muhammet Geyve, hastanede hayatını kaybetti. Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde Muhammet Geyve (31), tartıştığı kuzeni Y.G. arasında önceki gece Karapürçek Yazılıgürgen Mahallesi'nde evin önünde tartışma çıktı. Y.G, tartışmanın büyümesiyle üzerindeki bıçakla Muhammet Geyve'yi göğsünden bıçakladı. Geyve kanlar içerisinde yığılırken, Y.G. ise olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan Muhammet Geyve, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Geyve, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



                YÜZDE 100 VURGUN
                Şaşkına çeviren olay İstanbul'da yaşandı. Murat ve Burcu Kartay çifti, Kocaeli Derince'deki arsalarını 2018'de satışa çıkarttı. Bu sırada Çin Yatırım Fonu Başkanı olduğunu söyleyen Oktay Ö. ile tanıştı. "Çin Türkiye'de arazi alarak yatırım yapmak istiyor. Ancak mafya peşinizde. Güvenliğiniz için sizi otele yerleştirelim" yalanına inandı. Otelde kalırken odalarına gelen polisin ifade tutanağı dediği belgeye imza attı! Ancak o belgelerin satış sözleşmesi, vekaletname, muvafakatnam olduğu ortaya çıktı. Bugün, değeri 150 milyon lira olan arsayı çeteye kaptıran çift, soluğu savcılıkta aldı! Mağdur Murat Kartay, Oktay Ö., bir noter ve iki avukat hakkında dava açtıklarını açıkladı. "Arsayı, imzaları aldıktan 3 gün sonra davalık olduğumuz Kocaeli'deki firmalara satmışlar. 150 milyon TL'lik araziyi 10 milyon TL'ye vermişler. Bir noter ile avukatlar organize suç çetesine üyelik yapar mı?" diye dert yandı. Murat Kartay, 150 milyon liralık arsalarının 10 milyon liraya satıldığını söyledi. Murat ve Burcu Kartay çifti, 100 milyon liralık arsalarını satmak istedi. Ancak sahtekarların ağına girdi! Aralarında noter ve avukatların da olduğu çeteyi savcılığa şikayet etti.



                    ACİL DURUM
                    Coronavirüs vaka sayıları fırladı! Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, hastane acil servisine başvuran 100 hastadan 50'sinin pozitif olduğunu açıkladı. "Hastanede yatan 7 hastamız var. Sonbaharda maskeye geri dönebiliriz" açıklaması yaptı. Fırsatçılar ise vakit kaybetmeden düğmeye bastı. Maske fiyatlarına yüzde 300 zam yaptı.



                    YANLIŞ 'HAV'ADİS
                    Kangal köpekleri, İsviçre'yi karıştırdı! Geçtiğimiz hafta Gabi Christoffel, Yorkshire Terrier cinsi köpeğinin öldürüldüğünü açıkladı. 3 kangal köpeği olan komşusunu suçladı! Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Konu Türkiye düşmanlığı olunca Avrupa basını da kolları sıvadı! Kangal köpeğini hedef aldı. Haberlerde, kangal köpeklerinin sürüleri koruduğu ve şehir hayatına uygun olmadığı yazıldı! Ancak bu durum, tepkiye yol açtı. Sivas'ta kangal yetiştiriciliği yapan Hüseyin Yıldız, konuya el attı! Yorkshire Terrier cinsi köpeği telef eden köpeklerin Kangal olmadığını vurguladı. "Avrupa'ya Kangal adı altında giden çok köpek var. Ancak bunlar tür. Türler melezdir. Irk özelliğini taşımaz. Kangal köpeklerinin İsviçre'ye uygun olmadığını söylemek talihsizliktir" ifadesini kullandı.



                    BAK SCHOLZ İŞE
                    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yine gündeme oturdu! Komşuları Scholz'un Potsdam kentindeki evinin yakınındaki çöpte devlete ait gizli belgeler buldu. O kağıtlar arasında G7 zirvesine ait notların da olduğu konuşuldu! Der Spiegel, bu tür belgelerin çöp kutusuna atılamayacağını ve çok sıkı saklanması gerektiğini vurguladı. Haberde, "Sayın Şansölye atık yönetimi konusunda pek başarılı değil. Komşular bulabiliyorsa ajanlar da bulabilir" yorumu yapıldı!



                        TÜRK EDEBİYATININ ACI GÜNÜ
                        Türk edebiyatının usta kalemi ve 7 Güzel Adam'ın son temsilcisi Rasim Özdenören, dün hayatını kaybetti. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 82 yaşında yaşama gözlerini yuman Rasim Özdenören'in kaybı, sevenlerini derinden etkiledi. Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yayınladığı başsağlığı mesajında "Edebiyatımızın büyük ustalarından, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, 'Gül Yetiştiren Adam' Rasim Özdenören'in vefatını teessürle öğrendim. Sayın Özdenören'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm edebiyat camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.



                        BUGÜN DÜĞÜNÜ VARDI
                        Mersin'de M ehmet Furkan Can yönetimindeki otomobil, önceki gün kontrolden çıktı. Aynı yöne giden Serdar Gül'ün kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Otomobildeki Ahmet Özmen, Diyar Özmen, Deniz Akbudak ve Mehmet Furkan Can ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan gençler, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ahmet Özmen'in dün nişanlısı Aleyna'yla kınası, bugün ise düğünü olduğu ortaya çıktı.

                        SON GÜZEL ADAMDI
                        Usta edebiyatçı Hakkı Özdenören, Kahramanmaraş'ta hayata gözlerini açtı. İlk hikayesi Akarsu'yu 1957'de yazdı. Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutlay'la birlikte Yedi Güzel Adam adıyla anıldı.

                        SAVCI TUTUKLANDI
                        Uyuşturucu şebekesi liderliği ile FETÖ borsası oluşturduğu belirlenen savcı O.Y, Antalya'da gözaltına alınmıştı. İfadesi alınmak üzere Adana'ya gönderilen savcı, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı. Savcının polisleri de kurye olarak kullandığı ortaya çıkmıştı.

                        MANGAL NÖBETİ
                        İstanbul'da Jandarma piknik alanlarında nöbete başladı. Yangınlarla ilgili vatandaşları uyardı.

                        SUDAN ÖLÜM
                        Bolu'da 112 kişi sudan zehirlendi. Durumu ağırlaşan Eyüp Ertem, Ankara'daki hastaneye sevk edildi. Ne yazık ki hayatını kaybetti.

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                        Karadeniz’deki doğalgaz için bir adım daha
                        Haberler Yaşam Muğla'da eski sevgili dehşeti! Barışmak istemeyen kız arkadaşını kaçırdığı evde tabancayla katletti
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