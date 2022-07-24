Muğla'da eski sevgili dehşeti! Barışmak istemeyen kız arkadaşını kaçırdığı evde tabancayla katletti





YÜZDE 100 VURGUN

Şaşkına çeviren olay İstanbul'da yaşandı. Murat ve Burcu Kartay çifti, Kocaeli Derince'deki arsalarını 2018'de satışa çıkarttı. Bu sırada Çin Yatırım Fonu Başkanı olduğunu söyleyen Oktay Ö. ile tanıştı. "Çin Türkiye'de arazi alarak yatırım yapmak istiyor. Ancak mafya peşinizde. Güvenliğiniz için sizi otele yerleştirelim" yalanına inandı. Otelde kalırken odalarına gelen polisin ifade tutanağı dediği belgeye imza attı! Ancak o belgelerin satış sözleşmesi, vekaletname, muvafakatnam olduğu ortaya çıktı. Bugün, değeri 150 milyon lira olan arsayı çeteye kaptıran çift, soluğu savcılıkta aldı! Mağdur Murat Kartay, Oktay Ö., bir noter ve iki avukat hakkında dava açtıklarını açıkladı. "Arsayı, imzaları aldıktan 3 gün sonra davalık olduğumuz Kocaeli'deki firmalara satmışlar. 150 milyon TL'lik araziyi 10 milyon TL'ye vermişler. Bir noter ile avukatlar organize suç çetesine üyelik yapar mı?" diye dert yandı. Murat Kartay, 150 milyon liralık arsalarının 10 milyon liraya satıldığını söyledi. Murat ve Burcu Kartay çifti, 100 milyon liralık arsalarını satmak istedi. Ancak sahtekarların ağına girdi! Aralarında noter ve avukatların da olduğu çeteyi savcılığa şikayet etti.