First Lady Emine Erdoğan'ın daveti büyük ses getirdi: Filistinliyiz ve müzikle direniyoruz

Geçtiğimiz hafta Ankara ve İstanbul'da Filistin'den çok özel misafirler ağırladık ülke olarak... 2004 yılında Edward Said Milli Konservatuarı (ESNCM) tarafından kurulan Filistin Gençlik Orkestrası (PYO) konuğumuzdu. Bu özel konuklar First Lady Emine Erdoğan davetiyle ülkemizdeydi... PYO müzisyenlerinin çoğu, Filistin'den çeşitli nedenlerle sürülen ve kaçmak zorunda kalan dünyanın dört bir yanına dağılmış Filistinli gençlerden oluşuyor. Birçoğunun kendi ülkelerine girmeleri yasak olduğu için, her yıl farklı bir ülkede buluşup konser veriyor. Bu yıl ülkemizde olmalarına vesile olan kişi ise cesur bir kadın müzisyen, 26 yaşındaki Mariam Afifi...
DÜNYA ONU BÖYLE HATIRLIYOR
Dünya, Mariam Afifi'yi geçtiğimiz yıl İsrail askerlerine direnirken gülümseyen yüzüyle hatırlıyor. Bu olayın ardından First Lady Emine Erdoğan ile telefonla konuşan Afifi, orkestralarından söz edince, Hanımefendi tarafından tüm orkestra ülkemize davet edildi. Organizasyon büyük bir hız ve titizlikle yapıldı. Ve Filistin Gençlik Orkestrası Türkiye'ye geldi... Mariam Afifi ve mensubu bulunduğu orkestra, First Lady Emine Erdoğan tarafından ağırlandı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Cemi'i Can Deliorman eşliğinde Ankara CSO'da ve AKM'de konser verdiler. Biz de AKM'deki konser öncesi Mariam'la biraraya geldik, sohbet ettik:
Bir gülümsemeyle Filistin mücadelesinin sembollerinden biri olacağınız aklınıza gelir miydi?
Kesinlikle gelmezdi. Bu olduğunda çekim yapıldığını bile bilmiyordum. İçimden geldiği için, o an öyle geliştiği için gülümsedim.
Başınıza ne gelirse gelsin gülümsemeyi mi tercih edersiniz?
Korku, acı, üzüntü hisleri insana dair. Bunları hissetmek normal. Hayatımda ne olursa olsun gülümseyebildiğimi söyleyemem. O an ne hissetmem gerekiyorsa hissederim, ben bir insanım. O an gülümsemem tamamen spontandı. O an belki korkmam bekleniyordu ama korku hissetmedim. Çünkü yanlış bir şey yapmıyordum. Bir kıza yardım etmeye çalışıyordum ve yapılmaya çalışılan etnik temizliği protesto ediyordum.
Dünyada barış deyince ne geliyor aklınıza ilk olarak?
Özgürlük ve insan hakları olmadan dünya barışının hiçbir anlamı yok. Özellikle Filistin'de bizim durumumuzda özgürlük birinci önceliğimiz. Biz işgalle, ırkçılıkla mücadele ediyoruz. Tüm bunlardan sonra barıştan söz edebiliriz. Önce özgürlüğümüz! Özgürlüğümüz olmadan barıştan söz etmek için çok erken.