First Lady Emine Erdoğan'ın daveti büyük ses getirdi: Filistinliyiz ve müzikle direniyoruz

Türkiye'de olmak, müziğinizi burada yapmak size ne ifade ediyor?

Sayın Emine Erdoğan tarafından davet edilmekten çok minnettarım ve mutluyum. Bu biz Filistinliler için çok önemliydi, dünyaya ve Türk izleyiciye müziğimizi, kültürümüzü göstermek.

ÖNCELİĞİM AHMED MANASRA'NIN ÖZGÜRLÜĞÜ

"Filistin'de Masafer Yatta diye bir bölge var, biz şu an sizinle konuşurken orada bir etnik temizlik yapılıyor. Evlerinden ediliyor insanlar, kimse bilmiyor bunu. Hapiste olan ve yaklaşık 50 gündür açlık grevinde olan Filistinliler var. Ahmed Manasra isimli çocuk bir tutuklu var. Bu çocuk 12 yaşındayken tutuklandı, kuzeni onun gözleri önünde öldürüldü. O da vuruldu ama ölmedi. Şu an hapiste. Şu an 19 yaşında. Akıl rahatsızlığıyla mücadele ediyor. Hapiste tek başına tutuluyor. Onun özgür kalması için mücadele ediyoruz. Bu korkunç bir hikaye! 21. yüzyılda böyle bir şeyin yaşanmasına inanamıyorum, bir çocuğun bunu yaşamasına inanamıyorum. Bu olayın duyulması için elimden geleni yapacağım. Bu şu an birinci önceliğim."

ÖNEMSENDİKLERİNİ HİSSETTİLER

"Bu orkestra dünya üzerinden farklı ülkelere dağılmış müzisyenlerden oluşuyor. Bu müzisyenlerin çoğu zamanında anne babaları, aileleri, ataları sürgün edilen, kaçmak zorunda kalan ailelerin çocukları. Çoğunun kendi ülkelerine girmelerine izin yok. Çoğu vatan topraklarına giremiyor. Hanımefendi onları Türkiye'de konser vermeleri için davet etti. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestra Şefi'miz Cemi'i Can Deliorman'la, Filistin Gençlik Orkestrası Direktörü Suhail Khoury'yi tanıştırdık. Ben de tüm projenin çalışmalarına dahil oldum. Repertuvar belirlendi. Sahnede 59 Filistinli, 21 Türk müzisyen vardı. Çocuklar, ülkemizde müthiş bir ağırlama, Hanımefendi'nin ilgisiyle önemsendiklerini hissettiler. Onları Türkiye Cumhuriyeti gibi güçlü bir devletin görmesi, varlıklarını kabul etmesi, seslerini duyurmak üzere topraklarını açması işin önemli kısmıydı. Mesajlarını bu yıl Türkiye üzerinden dünyaya verdiler."