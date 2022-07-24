First Lady Emine Erdoğan'ın daveti büyük ses getirdi: Filistinliyiz ve müzikle direniyoruz

Bu yaşta yaşamak zorunda olduğunuz şeyler nasıl hissettiriyor size?

Irkçılığa maruz kalmak, işgal altında yaşamak çok küçük düşürücü. Hayatın her yönünde karşına çıkıyor bu üstelik. Şehrinden ayrılmak istesen, kontrol noktasına gitmen gerekiyor. Bazen oturup düşünüyorum ben niye bir kontrol noktasına gitmek zorundayım? Bu hakkı bu adama kim verdi, bu İsralli beni nasıl küçük düşürür, böyle davranır. Dünya buna niye sessiz kalıyor? Sadece Filistin'de doğdum diye niye ben bunları yaşıyorum? Çok zor, hayatımızın her yönü zor. Biz Filistinliler için seyahat etmek, bir yerden bir yere gitmek çok zor. Ama tüm bunlar umudumu yitirmeme neden olmuyor. Bir gün özgür olacağımız hayalini kuruyorum. Ülkemizin ismi altında, işgal olmadan, özgürce yaşayacağımıza inanıyorum.

Bir müzisyen olarak Filistin'de yaşamak sanatınızı, ruhunuzu nasıl etkiliyor?

Direnişin farklı şekilleri var, resimle direnebilirsin, politik bir konuşmayla direnebilirsin ve müzikle direnebilirsin! Şuna inanıyorum, kültür olmadan ulus olmaz. Kültür çok önemli. Filistin'in bir kültürü var. İnsanlar bir müzik duyuyor, İsrail müziği diyor, falafel yiyor İsrail yemeği sanıyor. Hayır falafel bir Filistin yemeğidir. Kültür hırsızlığı işgalin, ırkçılığın teknik bir yoludur. Biz Filistinliler olarak kültürümüzü, müziğimizi koruyacağız. Böyle bir orkestra kurmak, onunla dünyayı gezmek kültürümüzü korumamın en önemli yolu. Diyoruz ki, biz Filistinliyiz ve bu bizim orkestramız, böyle direniyoruz! Bugün bir haritayı açtığınızda Filistin diye bir yer yok. Bizi silmeye, ismimizi silmeye, varlığımızı silmeye çalışıyorlar. Filistin diye bir yer yok, Filistinliler yok gibi davranıyorlar. Bize Arap diyorlar. Biz Filistinliyiz, ismimiz var. Biz varız. Bu yüzden Filistin Gençlik Orkestrası olarak geziyoruz.