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    • Yaşam
    • 22.07.2022 10:13
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    • 22.07.2022 10:37
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    Tekirdağ'da 'dedikodu' kavgası! Komşusunu bıçakladı

    Tekirdağ’da dedikodu iddiası nedeniyle komşular arasında kavga çıktı. B.S isimli şahıs bıçakla saldırdığı komşusu K.G.’yi iki yerinden bıçakladı. Saldırgan B.S. ise, olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı.

    ’Dedikodu’ kavgasında kan aktı

    Tekirdağ'da dedikodu iddiası nedeniyle tehditler savuran şahıs, komşusunu iki yerinden bıçakladı.

    Olay, Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Güney Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, anne ve babasına huzursuzluk veren B.S. ile komşusu K.G. arasında dedikodu tartışması yaşandı.

    Öfkesinden deliye dönen B.S. bıçakla saldırdığı komşusu K.G.'yi iki yerinden bıçakladı.

    Yaralanan K.G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Saldırgan B.S. ise, olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı. Saldırganın olayı gerçekleştirdiği bıçak da bahçede bulundu.

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