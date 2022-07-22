Tatilde gittiği konserde fenalaşarak hayatını kaybetmişti! Genç kızın ölümünde yeni gelişme

Hatay'dan arkadaşıyla birlikte İstanbul'a bayram tatiline gelen 24 yaşındaki Çağla Alara Pınarcı esrarengiz bir şekilde hayatını kaybetti. Onu hastaneye getirdikten sonra öldüğünü öğrenen ve ortadan kaybolan arkadaşı Mehmet Ö.B. ise kısa süre sonra emniyete çağrıldı. İfadesinde; "Konser çıkışında fenalaştı, bende hastaneye götürdüm. Öldüğünü öğrenince bir yakınımı aradım oradan ayrıldım. Polisler arayınca döndüm. Çağla'nın neden hayatını kaybettiğini bilmiyorum" dediği öne sürüldü. Çağla'nın kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacak. Hatay İskenderun'da ikamet eden ve üniversite öğrencisi olan 24 yaşındaki Çağla Alara Pınarcı, bir erkek arkadaşı ile bayram tatilinde İstanbul'a gezmeye geldi. Arkadaşı Mehmet Ö.B. ile İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezip akşamları da eğlence mekanlarına gittiler. İddiaya göre geçen Cumartesi günü Harbiye'de bulunan Küçükçiftlik Park'ta yapılan bir konsere katıldılar. Ancak yine iddiaya göre saatler 21:45'i gösterdiğinde Çağla Pınarcı bir anda fenalaştı ve baygınlık geçirdi. Arkadaşı hemen 112 acili arayıp yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Çağla Pınarcı yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti. Arkadaşı için ambulans çağıran ve peşlerinden hastaneye kadar gelen Mehmet Ö.B. ise Çağla'nın ölüm haberini aldıktan sonra hastaneden çıkıp ortadan kayboldu.