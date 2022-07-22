İSKİ bezdirdi! Vatandaş Pendik'te yayılan kötü kokudan rahatsız

"40 SENE ÖNCE HALİÇ NEYSE BU DA AYNI KOKU"

Dere hakkında konuşan Abdurrahman Öz, "35 senedir Pendikliyim, Poyraz esmediği müddetçe kokuyu sürekli alıyoruz. Kokunun yayılımı hava şartlarına göre değişiyor. Güneyden estiği müddetçe koku geliyor. Koku Denize akan atık su deresinden kaynaklanıyor. Ben denizde büyüdüm, Haliç'in kokusunu biliyorum. 40 sene önce Haliç neyse bu da aynı koku, Haliç'teki gibi aynı kokuyu alıyorum" diye konuştu.





Öte yandan çevreye kötü kokular yayan atık su kanalı havadan görüntülendi.