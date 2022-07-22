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    • Yaşam
    • 22.07.2022 13:57
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    • 22.07.2022 13:59
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    İSKİ bezdirdi! Vatandaş Pendik'te yayılan kötü kokudan rahatsız

    İBB'nin iştiraklerinden olan İSKİ vatandaşı bezdirdi. Pendik sahilinde denize dökülen atık su kanalından yayılan kötü koku, yürüyüş ve piknik yapan vatandaşları çileden çıkardı. Vatandaşlar duruma, "40 sene önce Haliç neyse bu da aynı koku, Haliç'teki gibi aynı kokuyu alıyorum" ifadeleriyle tepki gösterdi.

    İHA
    İSKİ bezdirdi

    Pendik'te İBB'nin iştiraklerinden olan İSKİ'ye ait atık su kanalından yayılan kötü kokular vatandaşı bezdirdi

    KÖTÜ KOKU YAYILIYOR
    Pendik sahilinden geçerek denize dökülen bir atık su kanalından çevreye kötü kokular yayılıyor. Sahilde yürüyüş, spor yapan veya piknik yapan vatandaşlar atık su kanalı yakınlarına geldiklerinde kötü kokudan rahatsız olduklarını belirtiyor.

    Kötü kokuların yayıldığı atık su kanalının suyunda çeşitli atık ve çöplerin de olduğu görülüyor.

    Vatandaşlar İBB atık su terfi merkezinin yakınından geçerek denize dökülen atık su kanalından yayılan kokunun engellenmesi gerektiğini belirterek duruma tepki gösteriyor.

    "40 SENE ÖNCE HALİÇ NEYSE BU DA AYNI KOKU"
    Dere hakkında konuşan Abdurrahman Öz, "35 senedir Pendikliyim, Poyraz esmediği müddetçe kokuyu sürekli alıyoruz. Kokunun yayılımı hava şartlarına göre değişiyor. Güneyden estiği müddetçe koku geliyor. Koku Denize akan atık su deresinden kaynaklanıyor. Ben denizde büyüdüm, Haliç'in kokusunu biliyorum. 40 sene önce Haliç neyse bu da aynı koku, Haliç'teki gibi aynı kokuyu alıyorum" diye konuştu.



    Öte yandan çevreye kötü kokular yayan atık su kanalı havadan görüntülendi.

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