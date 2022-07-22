Genç kıza dehşeti yaşatan maganda suç makinesi çıktı! Yaralama, tehdit, hakaret ne ararsan var...

Tatil için geldiği Sakarya'nın Karasu ilçesinde genç kıza dehşeti yaşatan Talip A.'nın, daha öncesinde yaralama, tehdit ve hakaretten birçok suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Evli ve 4 çocuk babası olan şahsın, olay esnasında alkollü olduğu için yaptıklarını hatırlamadığını ileri sürdüğü öğrenildi.