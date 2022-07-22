Genç kıza dehşeti yaşatan maganda suç makinesi çıktı! Yaralama, tehdit, hakaret ne ararsan var...

Tatil için geldiği Sakarya'nın Karasu ilçesinde genç kıza dehşeti yaşatan Talip A.'nın, daha öncesinde yaralama, tehdit ve hakaretten birçok suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Evli ve 4 çocuk babası olan şahsın, olay esnasında alkollü olduğu için yaptıklarını hatırlamadığını ileri sürdüğü öğrenildi.
İstanbul'da yaşayan Şevval Ö. bayram tatilinde ailesi ile birlikte Sakarya'nın Karasu ilçesine geldi. 19 Temmuz Salı günü gece saat 00.30 sıralarında Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi üzerinde sahilde yürüyüş yapmak için konakladıkları evden çıkan Şevval Ö. iddiaya göre sokakta Talip A. isimli şahsın sözlü tacizine maruz kaldı.
Kendisine tekliflerde bulunan şahsa tepki gösteren genç kız, telefonunu çıkartarak şüphelinin aracının plakasının fotoğrafını çekerek şikayetçi olmak istedi. Fotoğraf çekildiğini fark eden ve öfkelenen Talip A. araçtan inerek genç kıza saldırdı. Saldırıdan kurtulmak isteyen genç kız bir tekel bayiine girerek yardım istedi.