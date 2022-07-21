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    • Yaşam
    • 21.07.2022 15:33
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    • 21.07.2022 15:49
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    Trafikte yol verme tartışmasında polise bıçaklı saldırı! Yer: Samsun

    Samsun'da trafikte çıkan yol verme tartışmasında polis memuru bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, yaralanan polis hastaneye kaldırıldı.

    Trafikte yol verme tartışmasında polise bıçaklı saldırı

    Samsun'da trafikten yol verme tartışmasında bıçaklı saldırıya uğrayan polis memuru yaralanırken, saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.



    Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru O.H.(26), özel aracıyla seyir ederken diğer araç sürücüsü A.Y.Ö.(30) ile aralarında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    Tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada A.Y.Ö.'nün bıçaklı saldırısına uğrayan polis memuru O.H. çeşitli yerlerinden yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan polis memuru ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



        Olay yerinde polis tarafından gözaltına alınan A.Y.Ö. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan A.Y.Ö. Samsun Adliyesine sevk edildi.

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        Haberler Yaşam Trafikte yol verme tartışmasında polise bıçaklı saldırı! Yer: Samsun
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