Cezaevini harekete geçiren olay: Adnan Oktar’a erotik fotoğraf gönderildi

Adnan Oktar'ın 'Kedicikler' diye adlandırdığı kadın müritleri ile cezaevi görüşmelerine kısıtlama getirildi. Kısıtlama başka bir skandalın yaşanmasına neden oldu. Bir kadın müridi tarafından Oktar'a gönderilen mektup zarfında erotik fotoğraflar çıktı.

Cezaevi yönetimini harekete geçiren fotoğraflar 'sakıncalı' görüldü ve alıkonuldu. Adnan Oktar ise fotoğrafları kendisine vermeyen cezaevi yönetimini hakimliğe şikayet etti. İnfaz hakimliği, Oktar'ın itirazını reddetti; cezaevi yönetimini haklı buldu.

SİLİVRİ'DEN EDİRNE'YE NAKLEDİLDİ

Adnan Oktar, Temmuz 2018'de yapılan operasyonla tutuklandıktan sonra önce İstanbul Silivri Cezaevi'ne konulmuş, burada bir süre kaldıktan sonra Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderilmiş, yaklaşık üç ay önce de Erzurum Dumlu 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmişti.

Oktar'ın Edirne Cezaevinden taşınmadan önce şaşırtan bir olaya karıştığı ortaya çıktı.

SABAH'ın ulaştığı bilgi ve belgelere göre, Adnan Oktar'ın 'Kediciklerim' dediği kadın müridlerinden Duygu Polat, İstanbul Silivri adresinden Edirne Cezaevindeki Oktar'a bir mektup gönderdi.