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    • Yaşam
    • 21.07.2022 15:51
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    • 21.07.2022 15:57
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    Adana'da kadınların saç saça baş başa çocuk kavgası!

    Adana'da çocuklar arasında çıkan kavgaya karışan aileler birbirine girdi. Saç saça baş başa birbirine giren 2 kadının kavgasına taraflardan birinin eşi de karıştı. Apartmandaki güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan kavga sonrası taraflardan biri darp raporu alarak şikayetçi oldu.

    Adana’da kadınların saç saça baş başa çocuk kavgası

    Adana'da çocukları kavga eden Mehtap Taştan ile komşusu T.K. saç saça birbirine girdi. Sesleri duyup, üst kata koşan T.K.'nin polis memuru olan eşi M.K.'nin de dahil olduğu kavga, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından Taştan, M.K. tarafından darbedildiğini öne sürerek şikayetçi oldu. Olay, 19 Temmuz günü Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi.

    Çocukları kavga eden Mehtap Taştan ile komşusu T.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdü, Taştan ile T.K. saç saça kavgaya tutuştu. Sesleri duyan T.K.'nın polis memuru eşi M.K., üst kata çıkarak iddiaya göre Taştan'ı darbetti. Apartmandaki güvenlik kameralarına yansıyan kavga, diğer dairelerde oturanların araya girmesiyle son buldu. Taştan darp raporu alıp, M.K.'den şikayetçi oldu.



    'KOCASI BANA GELİP VURDU'
    Olaydan sonra karakola giderek şikayetçi olduğunu belirten Mehtap Taştan, "Olay çocuk kavgası olarak görülse de komşumuz olan kadın, çocuklarıma karşı şiddet eğilimi sergiliyordu. Oğlumla kendi oğlu kavga etmiş. Kapıda oğlumu görür görmez 'Çık dışarı seni gördüğüm her yerde döveceğim' diye tepki gösterdi.

        Elini beline koyup tehditler savurdu. Oğluma benim yanımda bağırınca müsaade etmedim. Dışarı çıktığımda beni itekledi. Çocuğumu dövmeye çalıştı. Biz de saç saça kavga ettik. Polis memuru olan kocası gelip bana vurdu. Bizi tehdit etmeye devam ettiler. Oğlum aşağı inmeye korkuyor. Ben kendimi en rahat hissettiğim evimde darbedildim" dedi.



        KOMŞU DA ŞİKAYETÇİ OLDU
        Komşusu T.K.'nin de Taştan'dan şikayetçi olduğu öğrenildi. T.K., ifadesinde Taştan'ın oğlu T.T.'nin, oğlunu cami çıkışında çenesinden tuttuğunu ve dövmekle tehdit ettiğini belirtti. T.K'nın, olay günü Taştan ile konuşmaya gittiğini bu sırada kendisine tokat atıldığını söylediği öğrenildi. Ayrıca T.K., polis memuru eşi M.K.'nin kavga sesleri üzerine yukarıya çıktığını ve ayırmak isterken, Taştan'ın elini ısırdığını öne sürdü.

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        Haberler Yaşam Adana'da kadınların saç saça baş başa çocuk kavgası!
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