Adana'da kadınların saç saça baş başa çocuk kavgası!





KOMŞU DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Komşusu T.K.'nin de Taştan'dan şikayetçi olduğu öğrenildi. T.K., ifadesinde Taştan'ın oğlu T.T.'nin, oğlunu cami çıkışında çenesinden tuttuğunu ve dövmekle tehdit ettiğini belirtti. T.K'nın, olay günü Taştan ile konuşmaya gittiğini bu sırada kendisine tokat atıldığını söylediği öğrenildi. Ayrıca T.K., polis memuru eşi M.K.'nin kavga sesleri üzerine yukarıya çıktığını ve ayırmak isterken, Taştan'ın elini ısırdığını öne sürdü.

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