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    • Yaşam
    • 21.07.2022 14:11
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    • 21.07.2022 14:12
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    İzmir'de makilik alanda yangın! Havadan ve karadan müdahale başladı

    Son dakika haberleri... İzmir'in Aliağa ve Bayındır ilçelerinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

    İzmir’de yangın!

    İzmir'in Aliağa ve Bayındır ilçelerinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı.

    HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
    Aliağa ilçesi Güzelhisar Mahallesi yakınlarında otluk alanda çıkan yangın sebebiyle ekipler bölgeye sevk edildi.

    Alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan bir helikopter, karadan ise 8 arazözle müdahale ederken itfaiye ekipleri de destek veriyor.

    Aliağa'daki yangının etrafı çevrilirken, çalışmaların iyiye gittiği bildirildi.

    Bayındır ilçesindeki yangın ise Çınardibi Mahallesi yakınlarında bulunan makilik alanda meydana geldi. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak ve 1 helikopter havadan, 8 arazöz ve 2 su tankeri karadan müdahale ediyor. Bu yangının da önünün kesildiği aktarıldı.

    Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

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    Haberler Yaşam İzmir'de makilik alanda yangın! Havadan ve karadan müdahale başladı
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