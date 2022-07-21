Cinayet kurbanı! Kuzeninin eşi Pınar'ı boğarak öldürdüğünü itiraf etti

CESEDİ BULUNDU

Polis ekipleri genç kadını bulmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında Bağcılar'da bir kadın cesedi bulundu. Ceset üzerinde yapılan incelemelerde cesedin 2 gündür kayıp olan Pınar Damar'a ait olduğu öğrenildi.

ERKEK ARKADAŞININ İFADESİ ALINDI

Ağzında ve burnunda kanlar olan cesedin nasıl oraya geldiği ve ölüm şeklinin nasıl olduğu araştırılırken polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Aynı zamanda erkek arkadaşının da ifadesine başvurulduğu iddia edildi.