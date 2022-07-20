Estetik değil

Merdiven altı estetik merkezleri, tehlike saçtı. Güzelleşmek uğruna bıçak altına yatan kadınlar, kabusu yaşadı.

Son skandal ise İstanbul'da yaşandı. Gülseren Ö. (55), 2012'de yüzüne dolgu yaptırma kararı aldı.

Nişantaşı'daki özel bir polikliniğin kapısını çaldı.

Bulgaristan'da doktor olduğunu söyleyen Aysel A.'nın incelemelerinin ardından bıçak altına yattı. Dolgu operasyonundan sonra yüzünde, dudağında ve boynunda şişlikler yaşadı. Şikayetleri bir türlü geçmeyince hastaneye yattı.

Yapılan incelemede, yüzüne 'Beautical5' isimli sentetik maddenin uygulandığı anlaşıldı. Hayatının şokunu yaşayan Gülseren Ö., soluğu savcılıkta aldı. Yüzüne dolgu uygulaması yapan Aysel A., özel kliniğin sahipleri Melike D. ile Sebiha L.'ye dava açtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2017'de başlattığı soruşturma tamamlandı. Doktor olduğunu söyleyen Aysel A.'nın lise mezunu olduğu ortaya çıktı! 3 kişi hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. ATAKAN IRMAK