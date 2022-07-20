Bagajdan düşen 1 yaşındaki bebek feci şekilde öldü

Aksaray'da seyir halindeki hafif ticari aracın bagajından düşen 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi.
UYUYUNCA BAGAJA BIRAKILDI
Aksaray - Ankara Karayolu Topakkaya mevkiinde bayram tatilinde gittikleri memleketleri Şanlıurfa'dan Ankara'ya dönen ailenin bulunduğu 27 yaşındaki Muhammet B. idaresindeki 06 BAU 952 plakalı hafif ticari araçta bulunan 1 yaşındaki Muhammet Melik Bucak uyuyunca annesi 30 yaşındaki Bahar B. tarafından aracın bagaj kısmına bırakıldı.
ONLARCA ARAÇ ÜZERİNDEN GEÇTİ
Karayolunda seyreden aracın bagaj kapısının açılmasıyla birlikte bebek karayoluna düşerken onlarca araç bebeğin üzerinden geçti. Aksaray'ın Topakkaya Beldesi mevkiinde bagaja konulan bebeğin yaklaşık 5 kilometre sonra yerinde olmadığını fark eden anne, bagaj kapısının açık olduğunu fark edince korkunç olay fark edildi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Annenin durumu fark etmesi üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri Aksaray - Ankara Karayolu üzerinde arama çalışması başlattı. Bir süre sonra 1 yaşındaki bebeğin cansız bedeni kundağa sarılı halde Aksaray - Ankara Karayolunun 12. kilometresinde yol ortasında bulundu.