Avukat Nur Peker'e silahlı saldırıda çarpıcı iddia: Çetede hakim de var

Avukat Nur Peker, İstanbul Beşiktaş'ta 20 Ocak'ta güvenlikli bir sitedeki evine girerken silahlı saldırıya uğramıştı.
Saldırının tetikçisi olduğu iddiasıyla tutuklanan Canip Kandemir ile olay yerinde gözcülük yaptığı öne sürülen firari sanık Barış Havuz'a İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.
Savcılık, Kandemir ve Havuz'un 'silahla kasten yaralama', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından 2,5 ile 7,5 yıl arasından hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
"KİM VURDU BU KADINI?"
Tutuklu sanık Canip Kandemir, mahkemede emlakçılık yaptığını, olayla ilgisi olmadığını, diğer sanıkları ve şüphelileri de tanımadığını iddia etti.
Silahlı saldırıya uğrayan Nur Peker'in avukatlığını yapan Funda Sadıkahmet ise "Bu kadar somut delile rağmen sen vurmadıysan, suç ortağın yoksa, azmettireni de tanımıyorsan neden tutuklusun? Peki o zaman kim vurdu bu kadını" diye konuştu.
Sadıkahmet, saldırıyı yapanların suç örgütü olduğunu ifade etti.
"SAVCIYI TETİKÇİ OLARAK KULLANDI"
Şikayetçi avukat Nur Peker de sanık Kandemir'in doğruyu söylemediğini belirterek, suç örgütünün mağduru olduğunu dile getirdi.
Avukat Peker, açığa alınan savcı Davut Yılmaz'ın Canip Kandemir'i başka suçlarda da tetikçi olarak kullandığını, birçok illegal iş yaptıklarına dair ihbarlar aldığını, gerekli ifadeleri Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başmüfettişliğine de ilettiğini söyledi.
"ÇETEDE HAKİM DE VAR"
Duruşmada tanık olarak dinlenen G.G. ise Canip Kandemir ve Barış Havuz ile savcı Davut Yılmaz'ın içinde bulunduğu suç örgütünün, daha önce kendisini de vurduğunu söyledi.