Avukat Nur Peker'e silahlı saldırıda çarpıcı iddia: Çetede hakim de var

Avukat Nur Peker, İstanbul Beşiktaş'ta 20 Ocak'ta güvenlikli bir sitedeki evine girerken silahlı saldırıya uğramıştı.

Saldırının tetikçisi olduğu iddiasıyla tutuklanan Canip Kandemir ile olay yerinde gözcülük yaptığı öne sürülen firari sanık Barış Havuz'a İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Savcılık, Kandemir ve Havuz'un 'silahla kasten yaralama', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından 2,5 ile 7,5 yıl arasından hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

"KİM VURDU BU KADINI?"

Tutuklu sanık Canip Kandemir, mahkemede emlakçılık yaptığını, olayla ilgisi olmadığını, diğer sanıkları ve şüphelileri de tanımadığını iddia etti.

Silahlı saldırıya uğrayan Nur Peker'in avukatlığını yapan Funda Sadıkahmet ise "Bu kadar somut delile rağmen sen vurmadıysan, suç ortağın yoksa, azmettireni de tanımıyorsan neden tutuklusun? Peki o zaman kim vurdu bu kadını" diye konuştu.