İki gündür kayıp olan Pınar'ın cesedi ormanlık alanda bulundu: Kuzeninin eşi gözaltında

DARP VEYA KESİK İZİNE RASTLANMADI

Damar'ın bedeninin üzerinde herhangi bir darp veya kesik izine rastlanmadığı öğrenilirken, kadının kesin ölüm sebebi yapılan incelemelerden sonra belli olacak.

Genç kadının cenazesi, yarın öğle namazını müteakip İkitelli'de kılınacak cenaze namazının ardından Kayabaşı Mezarlığı'na defnedilecek.