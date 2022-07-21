Filistin Gençlik Orkestrası ve CSO sanatçıları 'Barış Konseri'nde bu akşam AKM'de izleyiciyle buluşacak!

Konser sonunda, sahneye çıkan Emine Erdoğan, müzisyenleri tebrik ederek çiçek taktim etti. Edward Said Milli Konservatuvarı ve Filistin Gençlik Orkestrası Direktörü Suhail Khoury de Emine Erdoğan'a üzerinde Mescid-i Aksa'nın yer aldığı tablo hediye etti. Filistin Gençlik Orkestrası ve CSO sanatçılarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Emine Erdoğan, salondan ayrılırken konseri izlemeye gelenlerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Khoury, konser öncesi yaptığı konuşmada, orkestranın kuruluşuna ilişkin bilgi verdi. Konserde kendilerine eşlik eden Türk müzisyenlere şükranlarını sunan Khoury, Emine Erdoğan'a da yanlarında oldukları ve davetleri için teşekkür etti. Khoury, Türkiye'ye, Filistin'e yönelik dayanışmalarını devam ettirmeleri çağrısında bulundu.