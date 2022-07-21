Filistin Gençlik Orkestrası ve CSO sanatçıları 'Barış Konseri'nde bu akşam AKM'de izleyiciyle buluşacak!

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Cem'i Can Deliorman yönetiminde, Filistin Gençlik Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarının "Barış Konseri" bu akşam AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek.
Filistin Gençlik Orkestrası
Cemi'i Can Deliorman Şef
Süleyman Yardım Ney
Tamer Al-Sahouri Ud
Jalal Albess Bozuk
Rama Badarne Kanun
Program
Yusuf Yalçın
Doğu Rapsodisi
Bishara Khell
Altoların Dansı
Âşık Veysel
Uzun İnce Bir Yoldayım Düzenleyen: Oğuzhan Balcı
Suhail Khoury
Raks Düzenleyen: Bishara Khell
Tamer Al-Sahouri
Hicaz Düzenleyen: Bishara Khell
Kemani Sebuh Efendi
Kürdîli Hicazkâr Longa Düzenleyen Yusuf Yalçın
Antonín Dvořák
9.Senfoni, mi minör, "Yeni Dünya", Op.95
Adagio - Allegro molto
Largo
Scherzo: Molto vivace – Poco sostenuto
Allegro con fuoco
İLK KONSER ANKARA'DA DÜZENLENDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, daveti üzerine Türkiye'ye gelen Filistin direnişinin sembolü Mariam Afifi'nin de yer aldığı Filistin Gençlik Orkestrası üyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) sanatçılarının verdiği 'Barış Konseri'ni izledi.
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile birlikte CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da Filistin Gençlik Orkestrası ve CSO sanatçıları tarafından düzenlenen 'Barış Konseri'ni izledi. Emine Erdoğan, konserin ardından yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok güzel bir konser. 30 yıllık bir orkestra bu ve Filistin'in bağımsızlığı için mücadele ediyorlar, müzikleriyle ve besteleriyle mücadele ediyorlar. Tüm dünyaya haykırıyorlar, seslerini duyuruyorlar. Biz de onların seslerine icabet ettik" ifadelerini kaydetti.
'SESLERİNİN DAHA GÜR ŞEKİLDE DUYULMASINA VESİLE OLURUZ'
Emine Erdoğan, Mariam Afifi ile tanışıp onun bu orkestranın mensubu olduğunu öğrendikten sonra Türkiye'ye davet ettiğini belirterek, "Bir sene oldu bu daveti yapalı, şimdi gerçekleştirebildik. Ben çok memnun oldum geldikleri için onları mutlu görmek beni de çok mutlu etti. İnşallah, bütün Müslüman ülkeler de bütün batı ülkeleri de davet ederler ve seslerinin daha gür bir şekilde duyulmasına vesile oluruz" dedi. Gençleri çok başarılı bulduğuna belirten Emine Erdoğan, "Bizim orkestramızla birlikte icra ettiler, bu da bizi çok memnun etti. Gerçekten çok güzel bir sahne izledik hep beraber" diye konuştu.