Bolu’da aynı köyde 20 çocuk zehirlendi! 8’inin durumu ağır





'DOKTORLAR KESİN BİR TEŞHİS KOYAMIYOR'

12 yaşındaki oğlu hastanede tedavi gören Sezgin Aydoğan, "İlk etapta belirtileri şiddetli karın ağrısı, kanlı ishal, akabinde halsizlik gibi şeyler tetikliyor. 2 gün önce geldik. Doktorlarımızın kontrolü sonrasında yatış kararı aldık. Doktorlar, kesin bir teşhis koyamıyor. Bağırsak enfeksiyonu ile alakalı olabileceğini söylüyorlar. Tedavi süreci burada devam ediyor. Neden olduğu konusunda bir şey diyemiyoruz. Sudan da olabilir. Başka bir şeyden de olabilir. Araştırılmasının yapıldığı söyleniyor" diye konuştu.



Kayınvalidesi ile annesi rahatsızlanan Sedat Keskinkılıç ise "Rahatsız olan annem ve kayınvalidem. Dün de üniversiteye oğlumu götürdüm. Oğlum da bir şey yok ama mahallede var. Annemin durumu ciddi. Bayramın 4'üncü gününden beri yatıyor. Kayınvalidem de bugün rahatsızlandı. Onun da yatışını yaptık. Neden olduğunu bilemiyoruz. Annem harici kimsede yok. Aynı besinler, aynı ortam. Nedenini bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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