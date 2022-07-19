Metro duvarın çarpan otomobil hurdaya döndü! DSP Genel Başkan Yardımcısı öldü

YARALI SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaptığı çalışmayla araçtan çıkarılan Kul, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Hüseyin Kul, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.