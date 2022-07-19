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    • Yaşam
    • 19.07.2022 12:17
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    • 19.07.2022 12:17
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    Metro duvarın çarpan otomobil hurdaya döndü! DSP Genel Başkan Yardımcısı öldü

    Bursa'da Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak metro duvarına çarptı. Sıkıştığı araçtan itfaiye tarafından çıkarılan Kul, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    DHA
    DSP Genel Başkan Yardımcısı feci kazada öldü

    Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, Bursa'da kullandığı otomobilin metro hattının duvarına çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

    METRELERCE SÜRÜKLENDİ
    Saat 02.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda, DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul'un kontrolünü kaybettiği 16 HK 834 plakalı otomobili, metro hattının duvarına çarptı. 3 çocuk babası Hüseyin Kul, metrelerce sürüklenip bariyerlere çarparak duran otomobilde sıkıştı.

    YARALI SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
    İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaptığı çalışmayla araçtan çıkarılan Kul, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Hüseyin Kul, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    AKSAKAL'DAN BAŞSAĞLIĞI
    DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Hüseyin Kul için sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayımladı.

        Aksakal mesajında, "Değerli büyüğüm, tepeden tırnağa 'insan', emekçi ve üretici, örnek bir DSP'li, G. Bşk. Yrd. ağabeyimiz Hüseyin Kul'u elim bir trafik kazasında kaybettik. Üzüntümü tarif edecek cümle kuramıyorum. Kederli ailesine ve DSP camiasına sabır, metanet, başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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