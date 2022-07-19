Metro duvarın çarpan otomobil hurdaya döndü! DSP Genel Başkan Yardımcısı öldü

Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, Bursa'da kullandığı otomobilin metro hattının duvarına çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
METRELERCE SÜRÜKLENDİ
Saat 02.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda, DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul'un kontrolünü kaybettiği 16 HK 834 plakalı otomobili, metro hattının duvarına çarptı. 3 çocuk babası Hüseyin Kul, metrelerce sürüklenip bariyerlere çarparak duran otomobilde sıkıştı.
YARALI SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaptığı çalışmayla araçtan çıkarılan Kul, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Hüseyin Kul, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
AKSAKAL'DAN BAŞSAĞLIĞI
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Hüseyin Kul için sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayımladı.