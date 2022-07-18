Sivas'ın Ulaş ilçesinde göl kurudu! Ay yüzeyini andıran görüntüler ortaya çıktı

Sivas'ın Ulaş ilçesine uzaklığı yaklaşık 5 kilometre olan Kellah Gölü, geçtiğimiz yıllar olduğu gibi bu yılda kuraklığın etkisiyle tamamen kurudu. Suların çekildiği gölden geriye beyaz bir tabaka kaldı.
Ayın yüzeyini de andıran beyaz tabaka drone ile havadan görüntülendi. Bozkırın ortasında bembeyaz kalan göl, endişelendirse de ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.
"BURADA GÜZEL BİR HAYAT VARDI"
Kaya Çıldır, kuraklığın etkisiyle gölün kuruduğunu ifade ederek, "Önceden suyun, yabani kuşların ve yoğun bir sazlığın olduğu bir yerdi. Burada güzel bir hayat vardı.