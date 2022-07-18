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    • Yaşam
    • 18.07.2022 12:11
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    • 18.07.2022 12:14
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    Sivas'ın Ulaş ilçesinde göl kurudu! Ay yüzeyini andıran görüntüler ortaya çıktı

    Sivas'ın Ulaş ilçesine 5 km uzaklıktaki Kellah Gölü kurudu. Kuraklığın etkisiyle geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi tamamen kuruyan gölün zemininde Ay yüzeyini andıran görüntüler ortaya çıktı.

    İHA
    Göl kurudu Ay’ı andıran görüntüler ortaya çıktı

    Sivas'ın Ulaş ilçesine uzaklığı yaklaşık 5 kilometre olan Kellah Gölü, geçtiğimiz yıllar olduğu gibi bu yılda kuraklığın etkisiyle tamamen kurudu. Suların çekildiği gölden geriye beyaz bir tabaka kaldı.

    Ayın yüzeyini de andıran beyaz tabaka drone ile havadan görüntülendi. Bozkırın ortasında bembeyaz kalan göl, endişelendirse de ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

    "BURADA GÜZEL BİR HAYAT VARDI"
    Kaya Çıldır, kuraklığın etkisiyle gölün kuruduğunu ifade ederek, "Önceden suyun, yabani kuşların ve yoğun bir sazlığın olduğu bir yerdi. Burada güzel bir hayat vardı.

        Bölgenin florası zengindi. Fakat son 10 yıldır falan burada kuraklık oluşmaya başladı. Tecer ırmağından daha önceden su bağlıydı.

        Tekrardan bir dolum olmuştu, fakat son zamanlarda o da olmadı. Kuraklığın etkisi de var. Şuan ki hali yaban hayat için çok kötü oldu.

        Görüntü olarak güzel tabi ama bu bölgede zemin tuz olduğu için ondan kaynaklı beyazlık.

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            Haberler Yaşam Sivas'ın Ulaş ilçesinde göl kurudu! Ay yüzeyini andıran görüntüler ortaya çıktı
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