Kliması bozuk otobüste kapılar açık tehlikeli yolculuk kamerada

"TARTIŞMAYI KESELİM DİYE ÇAREYİ KAPIYI AÇMAKTA BULDUK"

Yolculardan Ömer Faruk Parlak, serinlemek için otobüsün kapısını açtıklarını söyledi.

Parlak, "Dün akşam, 19.30 sıralarında Yeşilköy'den dönerken 72T hatlı İETT otobüsüne binmiştik. Otobüste çocuklarda vardı. Şoför beye 'klimayı açar mısınız' dedik. Klima çalışmadığı için yolcular sinirlenmeye başladı. Bizde kavga çıkmasın, tartışmayı keselim diye çareyi kapıyı açmakta bulduk. Kapının kapanmaması için ben tuttum. hem serinlemek için, hem de yıllardır alışkın olduğum için bir sıkıntı olmadı. Zaten fazla bir durak gitmemiştik. Şoför bey yoluna devam etti ama Büyük ihtimal anlamadı kapının açık olduğunu. Bizde bu şekilde devam ettik" dedi.