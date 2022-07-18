Bursa'da acı olay! 5’inci kattan düşen 9 aylık bebek ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5'inci katın balkonundan düşen 9 aylık bebek ağır yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi'nde meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede yaşayan Suriye uyruklu Muhammed (28) ve Tamador Nebhan (25) çiftinin 9 aylık Cudi ismindeki bebeği, anne ve babası içerideyken emekleyerek balkona çıktı.

15 METREDEN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Oyun oynarken önce balkondaki taburenin üzerine, sonra da koruma duvarına tırmanan bebek, yaklaşık 15 metreden beton zemine düştü.