Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 18.07.2022 16:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.07.2022 16:05
    ABONE OL

    Gaziantep'te orman yangını! Soğutma çalışmaları başladı

    Gaziantep'te hayvanat bahçesinin de içinde bulunduğu Burç Ormanları'nda yangın çıktı. Gaziantep Valisi Davut Gül, Burç Ormanları'nda çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

    Gaziantep’te orman yangını!

    Gaziantep'te orman yangını çıktı.

    Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin de içinde olduğu Burç Ormanları'nda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
    İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gaziantep Üniversitesi'ne de yakın olan bölgede söndürme çalışması başlatıldı.

    KONTROL ALTINA ALINDI
    Gaziantep Valisi Davut Gül, Burç Ormanları'nda çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

    Vali Gül, sosyal medya hesabından, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek, "Gaziantep Burç Ormanlarında yaklaşık bir saat önce başlayan yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının sebebi araştırılmaktadır. Geçmiş olsun" dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Akar’dan tahıl koridoruyla ilgili flaş açıklama
    Haberler Yaşam Gaziantep'te orman yangını! Soğutma çalışmaları başladı
        SON DAKİKA