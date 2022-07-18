Gaziantep'te orman yangını! Soğutma çalışmaları başladı

Gaziantep'te orman yangını çıktı.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin de içinde olduğu Burç Ormanları'nda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gaziantep Üniversitesi'ne de yakın olan bölgede söndürme çalışması başlatıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Gaziantep Valisi Davut Gül, Burç Ormanları'nda çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Vali Gül, sosyal medya hesabından, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek, "Gaziantep Burç Ormanlarında yaklaşık bir saat önce başlayan yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının sebebi araştırılmaktadır. Geçmiş olsun" dedi.