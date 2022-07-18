İkinci Kadir Şeker vakası: Bıçakladığı eşi ve kızı şikayetçi olmadı

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Abdulkadir A. mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar A.C.Ö., H.Ş., Şükrü T. ve Tolga D. duruşmaya katıldı. Duruşmaya Afganistan uyruklu eşi tarafından bıçakla yaralanan Shahnaz N. ile kızı Nasım Gol A. da katıldı.



EŞİMDEN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM

İlk duruşmaya tedavisi nedeniyle katılamayan Shahnaz N. mahkemede başından geçenleri anlattı.

Müşteki Shahnaz N. ifadesinde şunları söyledi:

Ben bu konuda soruşturma aşamasında ayrıntılı bir beyanda bulundum. O beyanlarımı aynen tekrar ediyorum. Kızım evlenmek istiyordu, eşimin buna rızası yoktu. Olay günü kızıma yüzük almaya gitmiştik. Dönüşte yolda eşim ile karşılaştık.

Hiçbir şey söylemeden bıçakla benim koluma vurdu, ben yere düştüm. Daha sonradan kalktım. O esnada 4-5 genç eşimi tutmaya çalışıyorlardı. Gençler eşimi bıraktıktan sonra eşim benim karın bölgeme bıçakla bir kez daha vurdu. Ben tekrar yere düştüm.

O esnada gençler eşime tekme ile vuruyorlardı. Eşim de yere düşmüştü. Ben kızımın bıçaklandığını görmedim fakat kızım sırtından bıçaklandığını söylemişti. Eşim yukarı doğru koşarken 4-5 kişi de arkasından gidiyordu. Daha sonra duvarın dibindeyken bayıldım, sonrasını hatırlamıyorum.

Eşimden şikayetçi değilim. Davaya katılmak istemiyorum.