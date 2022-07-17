ERDAL KIRAN KİMDİR?

1942 yılında Gölcük'te doğan Kıral, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Seramik bölümünden mezun oldu. Çeşitli dergilerde sinema yazıları yazdı, dünya sinemasına ilişkin araştırmalar yaptı. Birçok sinema festivalinde jüri başkanlığı ve üyeliği yapan Erden Kıral onlarca ödül kazandı. Kıral'ın imzasının bulunduğu filmler ise şöyle:

- Kumcu Ali Yaşar (1968)

-Kanal (1978)

-Bereketli Topraklar Üzerinde (1979)

-Hakkâri'de Bir Mevsim (1982)

-Ayna (1984)

-Dilan (1987)

-Av Zamanı (1988)

-Mavi Sürgün (1993)

-Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey (1995)