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    • Yaşam
    • 17.07.2022 19:33
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    • 17.07.2022 20:39
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    Yönetmen Erden Kıral hayatını kaybetti!

    Son dakika haberi! 'Kanal', 'Bereketli Topraklar Üzerinde' ve 'Hakkari'de Bir Mevsim' gibi pek çok filme imza atmış Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Erden Kıral hayatını kaybetti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ünlü yönetmen hayatını kaybetti

    'Kanal', 'Bereketli Topraklar Üzerinde' ve 'Hakkari'de Bir Mevsim' gibi pek çok filme imza atan Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Erden Kıral (80), Antalya'nın Kumluca'da ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    Antalya Kaş'ta yaşayan yönetmen Erden Kıral, vücut enfeksiyonu nedeniyle 10 gün önce Kumluca'daki özel bir hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren Kıral, çoklu organ yetmezliği nedeniyle buğun öğleden sonra hayatını kaybetti.

    Yönetmen Erden Kıral'ın cenazesinin, yakınları tarafından Kumluca'daki özel hastaneden alınıp İstanbul'a götürüleceği öğrenildi

    GEÇTİĞİMİZ HAFTA BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ
    80 yaşındaki Kıral, geçirdiği beyin kanamasının ardından bir süredir tedavi görüyordu. Vefat haberini DİSK'e bağlı Sinema Emekçileri Sendikası (SineSen), sosyal medya hesaplarından duyurdu.

    "BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"
    SineSen'in mesajında şu ifadeler yer aldı: "Hakkâri'de Bir Mevsim, Kanal, Bereketli Topraklar Üzerinde ve daha birçok filmin yönetmenliğini yapan Erden Kıral, beyin kanaması sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başımız sağ olsun..."

        ERDAL KIRAN KİMDİR?
        1942 yılında Gölcük'te doğan Kıral, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Seramik bölümünden mezun oldu. Çeşitli dergilerde sinema yazıları yazdı, dünya sinemasına ilişkin araştırmalar yaptı. Birçok sinema festivalinde jüri başkanlığı ve üyeliği yapan Erden Kıral onlarca ödül kazandı. Kıral'ın imzasının bulunduğu filmler ise şöyle:

        - Kumcu Ali Yaşar (1968)
        -Kanal (1978)
        -Bereketli Topraklar Üzerinde (1979)
        -Hakkâri'de Bir Mevsim (1982)
        -Ayna (1984)
        -Dilan (1987)
        -Av Zamanı (1988)
        -Mavi Sürgün (1993)
        -Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey (1995)


        -Ay Hikâyeleri (1996)
        -Avcı (film, 1997)
        -Baba (2000)
        -Baba Evi (2001)
        -Babam ve Biz (2002)
        -Canım Kocacığım (2002)
        -Yolda (2005)
        -Vicdan (2008)
        -Haliç (2010)
        -Kuş (Yük) (2012)
        -Gece (2014)

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        Haberler Yaşam Yönetmen Erden Kıral hayatını kaybetti!
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