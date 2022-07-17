'Kanal', 'Bereketli Topraklar Üzerinde' ve 'Hakkari'de Bir Mevsim' gibi pek çok filme imza atan Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Erden Kıral (80), Antalya'nın Kumluca'da ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Antalya Kaş'ta yaşayan yönetmen Erden Kıral, vücut enfeksiyonu nedeniyle 10 gün önce Kumluca'daki özel bir hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren Kıral, çoklu organ yetmezliği nedeniyle buğun öğleden sonra hayatını kaybetti.
Yönetmen Erden Kıral'ın cenazesinin, yakınları tarafından Kumluca'daki özel hastaneden alınıp İstanbul'a götürüleceği öğrenildi
GEÇTİĞİMİZ HAFTA BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ
80 yaşındaki Kıral, geçirdiği beyin kanamasının ardından bir süredir tedavi görüyordu. Vefat haberini DİSK'e bağlı Sinema Emekçileri Sendikası (SineSen), sosyal medya hesaplarından duyurdu.
"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"
SineSen'in mesajında şu ifadeler yer aldı: "Hakkâri'de Bir Mevsim, Kanal, Bereketli Topraklar Üzerinde ve daha birçok filmin yönetmenliğini yapan Erden Kıral, beyin kanaması sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başımız sağ olsun..."