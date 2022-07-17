Balıkesir ve İzmir'de orman yangını! Kontrol altına alındı

"YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİYLE ALAKALI ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Vali Hasan Şıldak, yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına hem havadan hem de karadan çok hızlı, seri ve etkili müdahaleler yapıldığını söyledi.

Şıldak, bölgede iyi bir koordinasyon sağlandığını belirterek, "Şu an itibariyle yangının kontrol altında olduğunu ve bütün yangın bölgesinin çevresinin sarıldığını, çevrelendiğini ifade etmek istiyorum. Geçmiş olsun diyorum." dedi.

Rüzgarın hızının gün içinde 70 kilometreye kadar çıktığını, şu anda 40-50 kilometre arasında seyrettiğini aktaran Şıldak, "Gece saatlerinde rüzgarın saatteki hızının 10 kilometreye kadar düşmesini bekliyoruz. Bu bizim için büyük avantaj olacak." ifadesini kullandı.

Şıldak, yangınlarda özellikle rüzgar söz konusuysa hızlı müdahalenin çok önem taşıdığını vurgulayarak, "İlk helikopterimiz yangının çıkışından 20 dakika sonra buradaydı. 45'inci dakikada biz bütün hava araçlarımızla ilimizde bulunan 3 helikopterimiz ve 2 uçağımızla müdahaleye başlamıştık. Belediyelerimizin, Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı bütün birimlerin, işletmelerin arazözleri, su ikmal araçları buraya toplanmıştı. Şu an itibariyle de 5 uçak, 6 helikopterle havadan müdahale devam ediyor. Artık bunlar soğutma çalışmalarıdır. Aktif olan sadece bir noktamız var batı hattında. Onu da biz komuta aracından sürekli irtibat halinde orman müdürlüğümüzün yetkilileriyle idare ettik." diye konuştu.