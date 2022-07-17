5,5 saatin sonunda acı haber: Zonguldak'ta denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Zonguldak'ta serinlemek için girdiği denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı. Kent merkezindeki sahil yolunda arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren Berkan Gezer (18), bir süre sonra gözden kayboldu.
Gençlerin çevredekilerden yardım istemesi üzerine polis, Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Ekiplere destek veren gencin yakınlarından bazıları, dalgıçların gelmemesinden şikayet ederek polis ve zabıta ekipleri ile gazetecilere tepki gösterdi.
Berkan Gezer'in baygınlık geçiren yakınlarına ise sağlık ekipleri müdahale etti.