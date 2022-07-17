5,5 saatin sonunda acı haber: Zonguldak'ta denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Aramalar kıyı şeridi boyunca ve denizde sürerken, vatandaşlar da çalışmalara destek verdi.

Vali Mustafa Tutulmaz ve İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş da olay yerine gelerek bilgi aldığı ve gencin yakınlarıyla görüştüğü sırada görüntü almak isteyen bazı basın mensupları gencin yakınları tarafından darbedildi.