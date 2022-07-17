Muhasebeci vurgun yaptı iddiası! Üzerine kayıtlı araç ve gayrimenkulün orantısız gelirle elde edildiği belirlendi

Ünlü eğitim kurumu, muhasebeci vurgunuyla sarsıldı. Şaşkına çeviren olay 2019 yılında İstanbul'da yaşandı. 51 yaşındaki muhasebeci Gülay A, 3 yıl önce iş adamı Süha Cent'in sahibi olduğu Cent Eğitim Kurumları'nın Şişli şubesinde göreve başladı.

Okuldaki öğrencilerin velilerinden eğitim ödemesi adı altında aldığı çekleri kilitli kasaya sakladı. Ancak bazı çekleri muhasebe defterine kaydetmediği iddia edildi. Okulu, tam 3 milyon liralık zarara uğrattğı ileri sürüldü. Parayı, zimmetine geçirdiği ifade edildi. Skandalı fark eden muhasebe sorumlusu, vurgunu hemen yetkililere aktardı.

Süha Cent ve oğlu Kamil Cent avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yaptı. 3 milyon liranın Gülay A.'nın yakın çevresine banka yoluyla gönderildiğine dair dekontlar ortaya çıktı! Üzerine kayıtlı araç ve gayrimenkulün orantısız gelirle elde edildiği belirlenen Gülay A. için iddianame hazırlandı.

Dolandırıcı hakkında sahtecilik suçunu işlediği ve bunun zincirleme şekilde defalarca yaptığı sebep gösterilerek hakkında 20 yıl hapis istenen Gülay A., Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Atakan IRMAK