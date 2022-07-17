Evlatlarını arıyorlardı: Gelen telefonla gözyaşlarına boğuldular

Geri eve geldiklerinde kızlarını evde göremeyen aile, kızlarını aramaya başladı. Evlerinin çevresinde kızlarını bulamayan anne ve baba durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler ise küçük kızı bulmak için seferber oldu.



SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Sosyal medyadan da kızlarının bulunması için aile çağrı yaptı. Bu çağrının ardından ise yüzlerce kişi küçük kızın ailesini telefonla arayıp hem destek verdi hem de küçük kızın bulunması için çaba sarf etti.



"KIZIM NE OLUR GEL"

Dün, kızlarının bulunması için konuşan anne Songül D., "Eşimle ben yürüyüşe çıkmıştık. Kendisine de 'Gel kızım' dedim ama oda 'Yok anne yatacağım' dedi. Sonra biz çıktık, gittik. Geldiğimizde ise kapı açıktı. Sonra kızımızın evde olmadığını fark ettik. Hemen polise gittik. Hiçbir ses yok. Allah kimseye bu acıyı göstermesin. Gece evden çıkmış. Hiçbir arkadaşı yok. Bir umutla kızımızı arıyoruz. Kızım ne olur gel. Çok perişanız. Ne dersen yapacağız kızım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.