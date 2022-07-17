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    • Yaşam
    • 17.07.2022 09:38
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    • 17.07.2022 09:38
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    Evlatlarını arıyorlardı: Gelen telefonla gözyaşlarına boğuldular

    Adana’da evden kaçan 12 yaşındaki kızlarını bekleyen aile müjdeli haberi röportaj sırasında aldı. Gelen telefonla kızlarının bulunduğunu öğrenen, gözyaşlarıyla evlatlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

    İHA
    Evlatlarını arayan aileyi gözyaşlarına boğan telefon

    Adana'da evden kaçan 12 yaşındaki kızlarını gözyaşlarıyla arayan aile, röportaj verdikleri sırada gelen telefonla kızlarının yolda yürürken bulunduğunu öğrendi. Koşarak araçlarına binen ve evlatlarının yanına giden aile, kızlarına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

    EVE DÖNDÜKLERİNDE KIZLARINI BULAMADILAR
    12 yaşındaki E.D., 15 Temmuz akşam 23.00'da annesi Songül (42) ve babası Murat'ın (55) yürüyüş yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle merkez Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi'ndeki evinden kaçtı.

    Geri eve geldiklerinde kızlarını evde göremeyen aile, kızlarını aramaya başladı. Evlerinin çevresinde kızlarını bulamayan anne ve baba durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler ise küçük kızı bulmak için seferber oldu.

    SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI
    Sosyal medyadan da kızlarının bulunması için aile çağrı yaptı. Bu çağrının ardından ise yüzlerce kişi küçük kızın ailesini telefonla arayıp hem destek verdi hem de küçük kızın bulunması için çaba sarf etti.

    "KIZIM NE OLUR GEL"
    Dün, kızlarının bulunması için konuşan anne Songül D., "Eşimle ben yürüyüşe çıkmıştık. Kendisine de 'Gel kızım' dedim ama oda 'Yok anne yatacağım' dedi. Sonra biz çıktık, gittik. Geldiğimizde ise kapı açıktı. Sonra kızımızın evde olmadığını fark ettik. Hemen polise gittik. Hiçbir ses yok. Allah kimseye bu acıyı göstermesin. Gece evden çıkmış. Hiçbir arkadaşı yok. Bir umutla kızımızı arıyoruz. Kızım ne olur gel. Çok perişanız. Ne dersen yapacağız kızım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.



    KIZIMIZI BEKLİYORUZ
    Baba Murat D. ise kızının 2 ay önce bir arkadaşını kaybettiğini ve bu nedenle psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Baba Murat D., "Kızımın hiçbir problemi yoktu. Sadece ölen arkadaşı için çok üzülüyordu. Şuan bir umutla kızımızı bekliyoruz. Görenlerin, duyanların insaniyet namına haber vermesini bekliyoruz" dedi.

    RÖPORTAJ SIRASINDA GELEN TELEFONLA SEVİNDİLER
    Röportaj sırasında baba Murat D.'yi bir vatandaş arayarak 'Kızınızı evinizin yakınında yürürken bulduk. Gelip alın' dedi. Bunun üzerine evden koşarak çıkıp otomobillerine binen aile evlerinden yaklaşık 1 kilometre uzakta bulunan kızlarına kavuştu. Kızlarına sarılarak gözyaşı döken aile, daha sonra evlerine döndü.

        Baba Murat D. ise kızlarını buldukları için çok mutlu olduklarını söyledi. Küçük kızın evden neden kaçtığı öğrenilemedi.

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