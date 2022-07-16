Bağcılar’da maskeli grup sokaktaki 3 kişiye ateş açtı

Olay, saat 22.00 sıralarında Bağcılar Yenigün Mahallesi 623. Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, maskeli bir grup otomobille geldikleri sokakta, sağlık ocağının önünde oturan 3 kişiye bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıda bulundu.