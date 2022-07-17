Çad Yönetimi, Türkiye’nin yardımlarını unutmadı: İstanbul’u tabelalara taşıdı

Türkiye, gözünü Afrika'ya çevirdi. Yaptığı resmi ziyaretlerle dünyanın unuttuğu kıtaya umut verdi. Anlaşmalar sayesinde bölgede istihdam, sağlık ve eğitim alanında pek çok gelişme elde edildi.

Artık kıtanın umudu Başkan Erdoğan ve Türkiye'ydi. Günün en duygulandıran haberi ise Çad'dan geldi. Başkan Erdoğan'ın onuruna başkenti Ncamena'nın en işlek caddesinin adı İstanbul olarak değiştirildi.

Cadde üzerinde ayrıca İstanbul adında bir de eczanenin olması yüzleri gülümsetti. Çad Maarif Vakfı temsilciliğini üstelenen Brahim Mahamat Saleh Chekhadine, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018- 2019'da Çad'a geldiğinde bu isim onun onuruna koyuldu.

Erdoğan Türkiye'ye dönünce büyükelçilik caddenin açılışını yaptı. Türklere burada yardımsever olarak bakıyorlar. Türkiye'den buraya kadar kurban için geliyorlar. Kurban dağıtımı yapıyorlar. Yetimhaneler vesaire gibi birçok konuda yardımcı oluyorlar Türkler. Türkiye ile Çad'ın ilişkilerinin iyi olduğunu söyleyebiliriz" dedi.