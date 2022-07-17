Alanya'da korkunç olay! Çarşafla alt kata inen kız düşerek öldü (Yaşam haberleri)

Alanya Mahmutlar'da Derya T. (21), ablasıyla tartıştı. Ablası genç kadını eve kilitleyerek dışarıya çıktı. Evden çıkmak isteyen Derya T ise başarılı olamadı. Birbirine bağladığı çarşaflarla alt kattaki daireye inmeye çalıştı. Fakat çarşafların çözülmesi ile beton zemine çakıldı. Site sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, 10. kattan düşen Derya T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

DÖNÜŞ ÇİLESİ

Dokuz günlük tatil sona erdi. Bayramda gözde turizm merkezlerini tercih eden tatilciler dönüşe geçti. Otoyollar, havalimanları ve otogarlar kilitlendi.

400 KİŞİ ŞEHMUS'U ARIYOR

İstanbul'da oturan Şehmus Ele (20), bayramda ailesiyle Tekirdağ'a pikniğe gitti. Bir süre sonra gruptan ayrılıp ormana girdi. Bir daha kendisinden haber alınamadı. Çamlıkköy Tabiat Parkı'nda kaybolan Şehmus'dan, 4 gündür haber alınamadı. Genci bulmak için özel ekipler kuruldu. Ele'nin cep telefonu ile bıçağını bulan 400 kişilik arama-kurtarma ekibi, henüz kendisine ulaşamadı.

SHANAPOVA!

Kadınlar teniste eski dünya bir numarası Maria Sharapova, instagram hesabından ilk çocuğu olan Theodore'un doğduğunu duyurdu. Nişanlısı İngiliz iş insanı Alexander Gilkes ve Theodore ile birlikte fotoğrafını paylaşan 35 yaşındaki Rus tenisçi, "Küçük ailemizin isteyebileceği en güzel, zorlu ve ödüllendirici hediye" ifadelerini kullandı. 5 kere Grand Slam zaferi bulunan eski tenisçi, 2020'de emekli olduğunu duyurmuştu.

İSYANBUL!

Megakent İstanbul'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonlarında hafta sonunu evde geçirmek istemeyen vatandaşlar, adeta plajlara akın etti. Hafta sonu termometreler, 30 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar, Caddebostan plajında yüzerek serinledi. Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazıları ise bisiklet sürdü. Güneşi ve sıcağı fırsat bilen vatandaşlar ise yüzerek serinledi. Öte yandan, sahilde ve plajda oluşan yoğun kalabalık dron ile görüntülendi.

MAXİMUM OPERASYON

ABD'li gizli ajan Enrique Camarena, 1985'te dünyanın en büyük uyuşturucu kartellerinden birinin kurucusu olan Rafael Caro-Quintero tarafından işkence edilip öldürüldü. Quintero, Meksika'da düzenlenen operasyonla tutuklandı. Katili Max adlı özel eğitimli bir polis köpeği çalılıkların arasında yakaladı. Quintero, Narcos: Mexico dizisine de konu olmuştu.

DOKTOR BU NE!

Ordu Gürgentepe Devlet Hastanesi'nde görevli pratisyen hekim U.G, sosyal medyadan ilçe halkına yönelik çirkin paylaşımda bulundu. Gölköy Devlet Hastanesi'nde görev yapan pratisyen hekim S.G. de çirkin bir yorum yaptı. İki doktorun yazışmaları sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti. U.G. İki doktor açığa alındı.

HALAYINA İSYAN!

Adana'da Nuriye Gül Peler (22) ve Tamer Mert Ayhan (22), evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı. Aile arasında düzenlenen nişan töreninin ardından 2 aile kız evinin önünde halay çekmeye başladı. Peler'in kuzeni Ferhat Ateş, erkek tarafının uzaktan akrabası S.C.'ye 'Halayı yavaş çek. Arkandaki kadınlar rahatsız oluyor' dedi. S.C. ve Ferhat Ateş arasında tartışma çıktı. Nuriye Gül'ün ağabeyi Bayram Peler (22) ise araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalışırken S.C., önce Peler'i bacağından 3 defa, daha sonra da Ferhat, Vedat ve Sedat Ateş kardeşleri bıçakladı. S.C. tutuklandı. İki gencin nişanı yarım kaldı.

DEVLERİN AŞKI

Sivaslı çiftin aşkları, boylarını aştı! Tiyatro sanatçısı Ahat Öztürk, sosyal medyadan kendisi gibi akondroplazi hastası olan Emine Demirel'le tanıştı. İkili, evlilik kararı aldı. 23 Temmuz'da düğün yapacaklarını açıklayan Ahat Öztürk, "Biz Emine ile iki yıl önce tanıştık. Dünya evine girmek için hazırlıklarımıza başladık. 23 Temmuz'da düğünümüz var. Belli bir yaşa kadar cüce tabirinden rahatsız oldum. Bu hastalığa sahip olanlar hiçbir şeyi kafalarına takmamalı ve insanların ne dediğini önemsememeliler. Hayat yaşamaya değer. Bu hastalık ve tüm engellirler hakkında herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyorum" açıklaması yaptı. ALİ ALTUNTAŞ

ÇAPRAZ MUCİZE

Böbrek nakli, iki ülkeyi birleştirdi. Mucizenin gerçekleştiği adres ise Türkiye'ydi. Rebecca Kırıma Uganda'da Mustafa Kvagıc ise Bosna'da dünyaya geldi. Birbirlerinden 7 bin kilometre uzaklıkta yaşayan Kırıma ve Kvagıc, birkaç sene önce böbrek yetmezliğine yakalandığını öğrendi. İkisine de eşleri böbreğini bağışlamak istedi. Ancak dokuları uymadığı için nakil gerçekleşmedi. İki aile, son çare Türkiye'ye geldi. Doktorların kontrollerinin ardından çapraz nakile karar verildi. Bosnalı Inela Kvagıc Ugandalı Rebecca Kırıma'ya, Ugandalı John Kırıma ise Bosnalı Mustafa Kvagıc'e böbreğini verdi. Büyük mutluluk yaşayan Rebecca Kırıma, "Hayatım sonunda normale döndü" dedi. Mustafa Kvagıc ise şunları söyledi: John'a çok teşekkür ediyorum. Beni hayata bağladı. DİLAN KAYA

HİÇ GÜZEL OLMADI!

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırdı. Üzerinde Z harfinin bulunduğu tanklarıyla sivillere bomba yağdırdı. İşgale dünyadan tepki yağdı. Rus model Irina Shayk ise herkesi kızdırdı. Instagram'dan paylaştığı Rus salatasının altına 'Russianzzz' yazdı! Z harflerini birden fazla kez kullanması, Putin'e destek verdiği şeklinde yorumlandı! Gelen tepkiler üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı! Yalnızca salata fotoğrafı paylaştığını ve savaşı desteklemediğini açıkladı!

BÖYLESİ GOLÜLMEDİ

Dünya, Marsilya'nın transfer skandalıyla sarsıldı! Fransa Ligue-1 ekiplerinden Marsilya, yeni transferi Chancel Mbemba'yı açıkladı. Ancak 27 yaşında olduğu bilinen Mbemba'nın 4 farklı doğum tarihi olduğu ortaya çıktı! Buna göre başarılı futbolcu, 27 değil 34 yaşındaydı. Hatta adına düzenlenmiş 1988, 1991, 1995 ve 1990 tarihli lisans belgeleri de vardı. Konu, FIFA'ya da uzandı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

BİSİKLETLİYİ KAMYON EZDİ

Balıkesir Bandırma'da kamyonetin çarptığı bisikletin sürücüsü Savaş Kader (40) hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Çanakkale-Bandırma yolunda meydana geldi. Yanındaki arkadaşı ile birlikte bisikletiyle İzmir'den İstanbul'a giden Savaş Kader'e arkadan gelen G.Ü. yönetimindeki 06 BIZ 665 plakalı kamyonet çarptı. Savaş Kader, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

99 MİLYON TL DEVRETTİ

6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 99 milyon 443 bin 400 lira devretti. 5 bilen bir kişi 672 bin lira, 4 bilenler 2 bin 626'şar lira, 3 bilenler 146'şar lira, 2 bilenler ise 14'er lira ikramiye alacak.