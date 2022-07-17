Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.07.2022 19:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.07.2022 08:18
    ABONE OL

    HAVA DURUMU | İstanbul için fırtına uyarısı! Meteorolojiden 11 il için sarı kodlu uyarı

    Son dakika haberi! İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde rüzgarın 18 Temmuz Pazartesi öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceğini bildirdi. İstanbul'da sabah saatlerinde boğaz çevreleri ile kuzey kesimlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 il için sarı kodlu uyarı yaptı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul için fırtına uyarısı!

    İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde rüzgarın 18 Temmuz Pazartesi öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.

    Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya yer verildi.

    Açıklamada, Marmara Denizi'nde rüzgarın 18 Temmuz Pazartesi öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

    11 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Ordu, Samsun, Yalova, Bursa, Giresun, Manisa, Rize ve Trabzon muhtemel sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

    18 TEMMUZ HAVA NASIL OLACAK?
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Karadeniz kıyıları, İstanbul'un boğaz ve kuzey kesimleri, Kırklareli, Edirne, Kastamonu, Amasya, Tokat, Artvin ve Ardahan ile Sivas'ın batı, Yozgat'ın doğu, Kayseri ve Gümüşhane'nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri, Samsun'un doğu çevreleri (Salıpazarı) ile öğleden sonra Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Giresun ve Trabzon'un doğusu ile Rize kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ordu ve Giresun ile Samsun'un doğu çevrelerinde (Salıpazarı) ve öğleden sonra Trabzon ve Rize çevrelerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²), Giresun'un ve Trabzon'un doğusu ile Rize kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
        Rüzgârın, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa); Marmara'nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova) ile Kuzey Ege'nin kıyı kesiminde ( İzmir, Manisa'nın batısı) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer fırtına (40-74 km/saat) ve kısa süreli olarak kuvvetli fırtına (75-88 km/saat) şiddetinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
        MARMARA
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un boğaz ve kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat); Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova çevrelerinde fırtına (40-74 km/saat) ve kısa süreli olarak kuvvetli fırtına (75-88 km/saat) şiddetinde esmesi bekleniyor.

        BURSA °C, 29°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        EDİRNE °C, 31°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde boğaz çevreleri ile kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 29°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        EGE
        Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat); Kuzey Ege kıyılarında fırtına (40-74 km/saat) ve kısa süreli olarak kuvvetli fırtına (75-88 km/saat) şiddetinde esmesi bekleniyor.

        DENİZLİ °C, 35°C
        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        KÜTAHYA °C, 24°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        MUĞLA °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        ADANA °C, 35°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 40°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 28°C
        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas'ın batı, Yozgat'ın doğu, Kayseri'nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        ANKARA °C, 28°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 28°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        KONYA °C, 28°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        YOZGAT °C, 25°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 23°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 27°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        KASTAMONU °C, 23°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri, Samsun'un doğu çevreleri (Salıpazarı) ile öğleden sonra Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Giresun ve Trabzon'un doğusu ile Rize kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor.

        AMASYA °C, 30°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇORUM °C, 28°C
        Parçalı bulutlu

        SAMSUN °C, 26°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Salıpazarı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        TRABZON °C, 27°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 31°C
            Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

            KARS °C, 32°C
            Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

            MALATYA °C, 34°C
            Az bulutlu ve açık

            VAN °C, 31°C
            Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 42°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 39°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 40°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA °C, 41°C
            Az bulutlu ve açık

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            EYT’liye 7 formül
            Haberler Güncel HAVA DURUMU | İstanbul için fırtına uyarısı! Meteorolojiden 11 il için sarı kodlu uyarı
                SON DAKİKA