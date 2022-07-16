Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan ile şoförünün cinayetini taksici çözdü

Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'nde yaşanan vahşet gündemi alt üst etti. Çünkü öldürülen ünlü eğitimci Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'di. Katile giden yol ise film gibiydi. Arıkan'ın ailesi "Tehdit ediliyorduk" dedi. Zanlı Ufuk Akçekaya'nın ismini verdi. İstanbul'da gözaltına alınan Akçekaya'ya suçlamaları kabul etmedi. Ancak Jandarma, Akçekaya'nın 11 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'dan otobüsle Gelibolu ilçesine tespit etti.

Burada 1 gece konakladıktan sonra minibüsle Eceabat ilçesine geçtiğini öğrendi. Cinayet günü de taksiyle Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyündeki Nazmi Arıkan'a ait çiftliğe gittiğini öğrendi. Taksicinin Ayhan Kütükçüler olduğunu tespit etti. Ardından da Akçekaya'nın fotoğrafını gösterdi. Taksici "Çiftliğe götürdüğüm kişi buydu" dedi.

Ardından şunları söyledi: Akçekaya bana internet üzerinden ulaştı. Saat 20.00'de Eceabat'tan aldım. Üzerinde siyah bir tişört ve siyah bir pantolon vardı. Bir kol çantası taşıyordu. Sakindi. Daha önce de ilçeye geldiğini söyledi. Köyü 1 kilometre geçtikten sonra hayvan çiftliğinin orada indi. 205 TL taksi ücretini verdi. Sabahtan ise Muğla'nın Bodrum ilçesine gitmek istediğini ne kadar tutacağını sordu. '4 bin 500 TL tutar' dedim. Kabul etti, sabah onu Bodrum'a götürmek üzere sözleştik. Ben ayrıldım. Ancak gece tekrar aradı, 23.45'te yanına gittim. Bodrum'a değil, Gelibolu'ya gitmek istediğini söyledi. Saat 00.24'te Gelibolu garajına götürdüm. 520 TL tuttu. Cebinde 460 TL olduğunu söyledi. Helalleştik. Ayrıldı". Bu gelişmeden sonra katil zanlısı Ufuk Akçekaya gözaltına alınıp suçunu itiraf etti.